Dünya basını İran'ın ABD'yi vurmasını nasıl gördü?

İran, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsleri hedef alarak yanıt verdi. Ayn el-Esad ve Erbil'deki üslere bir düzineden fazla füzenin atıldığı ifade edildi. İran devlet televizyonu saldırıda 80 ABD'linin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İran devlet televizyonu, saldırıya ilişkin "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı. Saldırıların başlamasının ardından Süleymani'nin defin işlemine de başlanırken, İran devlet televizyonu defin görüntülerini "İntikam saldırısından sonra" başlığıyla verdi.

8 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | İran, Irak’taki ABD üslerine füze fırlattı

The Independent | İran’ın Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı sonrası Trump’tan ‘Her şey yolunda’ açıklaması

The Independent, İran’ın saldırısını üst düzey komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ‘güçlü intikamı’ olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklama yapacağını söylemesinin ardından ABD’nin atacağı ilk adıma ilişkin endişeler sürüyor.

Independent'ın öne çıkardığı Trump paylaşımında, ""Her şey yolunda! İran'dan Irak'taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" ifadeleri yer alıyor.

New York Times | İran, Irak'taki ABD güçlerine bir düzineden fazla füze attı: İki üsse yapılan saldırının Suleymani'nin öldürülmesine karşılık olduğu belirtildi

New York Times gazetesi, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin on yıllardır iki ülke arasında çıkan en tehlikeli gerginliğe yol açtığını ifade etti

The Washington Post | İran, ABD askerlerinin kaldığı üsleri hedef aldı

The Washington Post, gelişmelerin ABD'yi Orta Doğu'da yeni bir savaşa sokabileceği değerledirmesinde bulundu.

Moscow Times | İran'da içindeki 176 kişiyle çakılan Ukrayna uçağında 'hayatta kalan yok'

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı 'teknik nedenlerden dolayı' düştü. 170 yolcunun bulunduğu uçak, kalkıştan hemen sonra İmam Humeyni Havalimanı yakınlarında düştü. İran devlet televizyonu uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.

Wall Street Journal | İran, ABD'ye füze saldırısıyla karşılık verdi

Frankfurter Allgemeine | Tahran tehditlerini gerçekleştiriyor: İran, Irak'ta askeri üslere saldırdı

Le Monde | İran Süleymani’nin öldürülmesinin intikamı olarak Irak’taki ABD üslerini vurdu

Le Monde, ABD ve İran liderleri savaş istemedikleri yönünde açıklamalar yapsalar da saldırıların bölgede yükselen gerilimin ve açık çatışmanın dönüm noktası olduğunu yazdı.

Al Arabiya | Pentagon, İran’ın Irak’taki 2 ABD üssüne 12 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı