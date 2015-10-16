Dünya basını İHA düşürülmesi olayını nasıl gördü?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye sınırında "milliyeti belirsiz bir hava aracı" düşürmesi uluslararası basında da geniş yankı buldu.

İşte bu gelişmeye ilişkin dış basında çıkan haberler:

AFP: Türk ordusundan yapılan açıklamaya göre, hava kuvvetlerine ait uçaklar, Suriye sınırı yakınlarında Türk hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracını düşürdü. Türkiye, hava aracının kime ait olduğunun bilinmediğini belirtti.

Reuters: Türk uçakları, kimliği belirsiz bir İHA'yı Türk hava sahasında düşürdü.ABD'li bir yetkiliye göre, Washington düşürülen hava aracının Rusya'ya ait olduğuna inanıyor. Ancak yetkili, bunun ilk bilgiler ışığındaki izlenim olduğunu belirtti.

BBC: Bölgede Suriye rejiminin, Rusya'nın ve ABD öncülüğündeki koalisyonun İHA kullandığı biliniyor. Ancak Türk medyasına göre, aracın görüntüleri, askeri modellere benzemediğini ortaya koyuyor.

Cnn: Düşürülen insansız hava aracının kime ait olduğu bilinmiyor ancak Rus jetleri son haftalarda Türk hava sahasını iki kez ihlal etmişti.

New York Times: Türkiye geçmişte Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava uçakları düşürmüştü.