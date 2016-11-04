Dünya basını HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını nasıl gördü?

HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 12 HDP’li vekilin bu sabaha karşı eş zamanlı olarak gözaltına alınması dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde, HDP’nin son seçimlerde barajı geçerek Meclis’e girdiğine dikkat çekildi.

Gazete Duvar'ın derlemesi şöyle:

New York Times haberinde, “Gözaltılar, Türkiye’nin dördüncü büyük siyasi partisi üzerindeki daha geniş çaplı bir baskının parçası gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Haberde "Baskı altındayken gösterdiği sakin tavır ve hitabet yeteneğiyle ABD Başkanı Barack Obama’ya benzetilen Demirtaş kısa süre öncesine dek Türkiye siyaset sahnesinin parlak bir yıldızı olarak görülüyordu. Hükümetin kendisinin ve partisinin altını oyma çabalarından önce, liberal ve laik seçmenlere hitap ederek HDP’nin tabanını genişletmişti” dendi.

The Guardian’ın haberinde, “Baskınlar, gerçek darbecileri hedef almanın çok ötesine geçtiği gerekçesiyle eleştirilen OHAL koşullarında geldi” dendi. The Guardian, Demirtaş için de şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan, yorumcular tarafından Türkiye’de onun karizmasına meydan okumaya yaklaşabilecek tek siyasetçi olarak görülen Demirtaş’a tekrar tekrar şahsi saldırılarda bulundu. Demirtaş, Erdoğan’ın başkanlık sistemine karşı muhalefeti şahsi bir mücadeleye dönüştürmüştü. HDP bunun diktatörlüğe yol açacağını söylüyor.”

BBC, Türkiye’de OHAL’in devam ettiğine dikkat çekti. Haberde, “Olağanüstü hal, Erdoğan ve kabinesinin yeni yasaları hazırlarken parlamentoyu baypas etmesinin, hak ve özgürlükleri kısıtlama ya da askıya almasının önünü açıyor. Türkiye’nin en istikrarsız tarafı yeniden kendini gösteriyor” dendi.

El Cezire’nin haberinde, HDP’nin Türkiye’nin en büyük siyasi partilerinden biri olduğuna dikkat çekildi.



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