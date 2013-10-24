Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor: Antrenman kadar kolaydı

Sarı-kırmızılı takımın sahasında aldığı 3-1'lik Kopenhag galibiyeti, dünya spor basınında geniş yer buldu. İspanyol, İtalyan, İngiliz basını, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Kopenhag’ı 3-1 yenerek, grupta ikinciliğe yükselen Galatasaray 'a övgüler yağdırdı. İtalyan Tuttosport gazetesi, zaferi “Galatasaray’ın başarısı (Kopenhag’la 3-1), Juventus’un Şampiyonlar’da ilerleyişini güçleştirdi. Galatasaray’ınki zinde kalma yürüyüşü değildi, antrenmandan biraz daha fazlasıydı. Galatasaray, Felipe Melo’nun golünden sonra Kopenhag’ı başından attı” ifadeleriyle duyurdu.

Real Madrid ile aynı grupta bulunan Galatasaray’ın bu galibiyet ile ikincilik tahtına oturduğunu hatırlatan İspanyol gazeteleri, sarı-kırmızılı takımı bu avantajdan sonra tahttan indirmenin artık zor olacağını yazdı. Galatasaray’da Fatih Terim ile Roberto Mancini dönemini karşılaştıran bazı spor yorumcuları ise bu takıma sihirli el değmişçesine daha hırslı futbol oynamaya başladığını iddia ettiler. Spor tahmin uzmanları ise sarı-kırmızılı kulübün grupta ikinci olarak bir üst tura çıkacağını Juventus’un da İstanbul ’da alacağı bir mağlubiyet ile eleneceğini savundular.

Marca Gazetesi: Galatasaray işi ciddiye almaya başladı başlığı altında sarıkırmızılı takımın Kopenhag karşısında teknik becerisi ve hırsı ile galip geldiğini yazdı. Gazete, grupta ikinci olan Türk takımının Juventus ile oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacağından büyük bir avantaja sahip olduğunu belirtti.

As Gazetesi: Galatasaray grupta ikinciliğe yükseldi başlığını attı. Gazete, karşılaşmanın ikincilik açısından Türkler için çok önemli olduğuna da değinerek şimdi Juventus düşünmeye başlasın yorumunda bulundu.

El Mundo Deportivo: Galatasaray bileğinin hakkı ile Kopenhag’ı mağlup etti başlığını kullandı. Galatasaray’ın karşılaşmanın daha ilk dakikalarından itibaren rakibine karşı üstünlüğünü kabul ettirdiğini hatırlatan gazete,takımın başına Real Madrid mağlubiyeti ile geçen teknik direktör Roberto Mancini’nin Juventus beraberliğinden sonra Kopenhag karşisinda aldığı galibiyet ile yoluna mağlubiyetsiz devam ettiğini ifade etti.

Sport Gazetesi: Galatasaray beklentileri boşa çıkartmadı sahadan galibiyet ile ayrıldı başlığını attı. Gazete, Hollandalı yıldız Sneijder’i ön plana çıkartan gazete karşılaşmanın ikinci golünü atan bu oyuncunun galibiyetde önemli payı olduğunu savundu.

Galatasaray Kopenhag’ı süpürdü geçti

Galatasaray'ın, sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

İngiliz basını, Drogba'yı ve Drogba'nın attığı golü ön plana çıkarırken, "Mancini'nin Galatasaray'ı Kopenhag'ı süpürüp geçti. Bu zafer, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hayallerini canlandırdı" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, "Galatasaray, puanları garantileyince ikinci devrede ayağını pedaldan çekti" şeklinde yazarken, The Guardian gazetesi ise Emmanuel Eboue'nin Galatasaray'ın zaferine ilham kaynağı olduğunu ön plana çıkardı. The Guardian, Eboue'nin yanı sıra Drogba'nın sonuçtaki rolüne de dikkat çekti.

La Gazzetta Dello Sport :Mancini çözüldü, Melo-Senijder-Drogba ve Galatasaray uçtu. Türk takımının, Juventus’u sollayan, Şampiyonlar’daki ilk galibiyeti. Juventus dümenindekilere uyarı: Sneijder, Melo, Drogba ve Mancini’nin Galatasaray’ı çok ciddi. Mancini, B Grubu’nda siyah-beyazlıları (Juventus) solladı: Galatasaray, 2 puan üzerine çıktığı Juventus’u, Ali Sami Yen cehenneminde ağırlayacak.

Corriere Dello Sport: Ve Mancini sollamayı bildi. Felipe Melo, Sneijder ve Drogba’nın golleri: Galatasaray için her şey daha kolay. Grupta Juventus’u sollamayı sağlayan, yine eski bir Juventuslu oldu. Mancini’nin adamlarının her biri birer cevher ve sadece ilk yarıda 3 puan zaten paketteydi. Galatasaray bir araba gibi, gazlaması için farlarını açmak bile yeter. Kopenhag diz çöktü.

Tuttosport: Galatasaray’ın başarısı (Kopenhag’la 3-1), Juventus’un Şampiyonlar’da ilerleyişini güçleştirdi. Galatasaray’ınki zinde kalma yürüyüşü değildi, antrenmandan biraz daha fazlasıydı. Galatasaray, Felipe Melo’nun golünden sonra Kopenhag’ı başından attı.

Rüya gibi ilk yarı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) resmi internet sitesi ise Galatasaray'ın galibiyeti ile ilgili, "Galatasaray, rüya bir ilk yarıyla Kopenhag'ı devirdi" ifadesini kullandı.