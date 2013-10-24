Galatasaraylı Hamit'in futbol hayatı tehlikede!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı mükemmel bir futbol ile devirirken, teknik direktör Mancini ile yeniden toparlanma sürecine girdi. Ancak sarı kırmızılıların bu sevinci, Hamit Altıntop'un ciddi rahatsızlığı ile gölgede kalacak gibi. Bu sezon ligin ilk 3 haftasında forma giyen ve sonrasında bel fıtığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Hamit Altıntop'un rahatsızlığı giderilebilmiş değil. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da Hamit Altıntop'un bel rahatsızlığı yüzünden ikinci kez operasyon geçirmesi büyük olasılık.

Kadir Çetinçalı'nın DHA'daki haberine göre, spor hekimleri, bel rahatsızlığının ikinci kez operasyonla sonuçlanma mecburiyetinin normal insanlar için bile ciddi bir risk oluşturduğuna dikkati çekerek, Hamit Altıntop'un futbol hayatının tehlikeye girdiği görüşünde. Hamit, önümüzdeki günlerde belindeki rahatsızlığı yüzünden ameliyat olursa bu sezonu kapatmak zorunda kalacak. Ancak tecrübeli futbolcu çok çalışarak sağlıklı günlerine dönse bile, ikinci ameliyat sonrası hiçbir zaman eski sportif performansını bulamayacak.



En fazla kazanan yerli oyuncu



Galatasaray'ın 6+0+4 kontenjanı yüzünden yerli oyuncu rotasyonunda sıkıntı çektiği Kopenhag maçında da bir kez daha pekişirken, sarı kırmızılıların Hamit gibi önemli bir oyuncusundan uzun süre faydalanamayacak olması teknik heyeti de fazlasıyla sıkıntıya sokmuş durumda. Yılda 3 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu konumunda bulunan Hamit'in bu durumu yönetimde ayrı bir sıkıntı yaşatıyor.