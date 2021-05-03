Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Basın kartı sahiplerinin yalnızca yüzde 25'i kadın

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla basın kartı taşıyan kişi sayısının 15 bin 148 olduğunu ve kart sahiplerinin yüzde 25’nin kadın olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun "2020 yılı itibarıyla sarı basın kartı sahibi kaç kişi vardır? Kadın erkek olarak sarı basın kartı dağılımı nedir?" sorularını içeren önergesine yanıt verdi.

Oktay, verdiği yanıtta, "31 Aralık 2020 itibarıyla 15 bin 148 basın kartı sahibi basın mensubu bulunmaktadır. Bu basın kartı sahiplerinin yüzde 25'i, kadın, yüzde 75'i erkektir" ifadesini kullandı.

Yanıtı değerlendiren CHP'li Tanrıkulu, 10 Mart 2021'de verdiği soru önergesine 28 Nisan tarihinde yanıt aldığını belirterek, "AK Parti hükümetleri döneminde kadına olan bakış açısı kendisini her alanda göstermiştir. Basında bile sarı kart ile çalışan kadın sayısının bu kadar az olması son 20 yılda Hükümetin kadına karşı yürüttüğü politikaların somut ve acı göstergesidir. Ayrıca ilgili önergemde fiilen mesleğini 10 yıl icra edenlere sarı basın kartının istisnasız verilmesi hususunda bir çalışma olup olmadığı sorusu ise yanıtsız bırakılmıştır" diye konuştu.