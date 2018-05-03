T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Dünya basın özgürlüğü günü - Türkiye basın özgürlüğü endeksinde 2 sıra daha gerileyerek 157'nciliğe düştü

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklanan küresel basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içerisinde 157'nci sırada yer aldı.

03 Mayıs 2018 03:12

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklanan küresel basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içerisinde 157'nci sırada yer aldı.

Kuruluşun raporundaiki gazetecinin (Şahin Alpay ve Mehmet Altan) tahliye edilmesi yönünde karar almasına rağmen

Sınır Tanımayan Gazeteciler raporunda 2017'ye kıyasla en büyük gerilemeyi kaydeden ülkeler ise Avrupa'dan.

Daphne Caruana Galizia'nın bombalı saldırıyla öldürülmesi

Caruana Galizia'nın yıllardır ölümle tehdit edildiği ifade edilen raporda, gazeteci aleyhinde açılmış toplam 47 davanın bulunduğunu da aktarıyor.

27 yaşındaki gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesine

Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan da sırasıyla 11 ve 10 basamak gerileyen Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UluslararasıSınır Tanımayan GazetecilerMayıs Dünya BasınTürkiyeAlpayMehmet Altan)Tanımayan GazetecilerAvrupaCaruana GaliziaGaliziaJan KuciakCumhuriyetiSırbistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24