Dünya basın özgürlüğü günü - Türkiye basın özgürlüğü endeksinde 2 sıra daha gerileyerek 157'nciliğe düştü

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklanan küresel basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içerisinde 157'nci sırada yer aldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler raporunda 2017'ye kıyasla en büyük gerilemeyi kaydeden ülkeler ise Avrupa'dan.

Caruana Galizia'nın yıllardır ölümle tehdit edildiği ifade edilen raporda, gazeteci aleyhinde açılmış toplam 47 davanın bulunduğunu da aktarıyor.

Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan da sırasıyla 11 ve 10 basamak gerileyen Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor.