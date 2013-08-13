Dünya Basın Fotoğrafları sergisi

Dünya foto muhabirliğinin bir yıllık güncesi niteliğini taşıyan ve geçen yıl dünya gündemine oturan olayların canlı belgesi olan fotoğrafların yer aldığı "Dünya Basın Fotoğrafları 2013" sergisi, 13 Ağustos-3 Eylül'de Forum İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 124 ülkeden 5 bin 666 fotoğrafçının, 103 bin 481 fotoğrafla katıldığı ve 19 jüri üyesinin değerlendirme yaptığı yarışmadan toplam 150 eser, dünya metropollerinden sonra İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen serginin açılışına World Press Photo-Dünya Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ‘General News Stories - Genel Haberler Hikâyeler’ kategorisinde birincilik ödülü kazanan İtalyan fotoğrafçı Alessio Romenzi ve ‘Spot News Singles - Flaş Haberler Tek Fotoğraflar’ kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Emin Özmen de katılacak.