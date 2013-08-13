T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Dünya Basın Fotoğrafları sergisi

Dünya Basın Fotoğrafları Yarışması'nda seçilen 150 eserin yer aldığı sergi İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

13 Ağustos 2013 20:25

Dünya foto muhabirliğinin bir yıllık güncesi niteliğini taşıyan ve geçen yıl dünya gündemine oturan olayların canlı belgesi olan fotoğrafların yer aldığı "Dünya Basın Fotoğrafları 2013" sergisi, 13 Ağustos-3 Eylül'de Forum İstanbul'da ziyaret edilebilecek.
Bu yıl 124 ülkeden 5 bin 666 fotoğrafçının, 103 bin 481 fotoğrafla katıldığı ve 19 jüri üyesinin değerlendirme yaptığı yarışmadan toplam 150 eser, dünya metropollerinden sonra İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
Bu yıl beşinci kez düzenlenen serginin açılışına World Press Photo-Dünya Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ‘General News Stories - Genel Haberler Hikâyeler’ kategorisinde birincilik ödülü kazanan İtalyan fotoğrafçı Alessio Romenzi ve ‘Spot News Singles - Flaş Haberler Tek Fotoğraflar’ kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Emin Özmen de katılacak.

ETİKETLER

basınfotoğraffoto muhabirsergiyarışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24