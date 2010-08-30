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Yaşam

DÜNYA BARIŞI İÇİN KULAÇ ATACAKLAR MUĞLA (A.A)

30 Ağustos 2010 22:56

-DÜNYA BARIŞI İÇİN KULAÇ ATACAKLAR MUĞLA (A.A) - 30.08.2010 - Türk ve Yunan yüzücüler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Muğla'nın Datça ilçesinde dünya barışı için kulaç atacak. 1 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikte 20 Türk yüzücünün Yunanistan'ın Simi Adası'na, Yunan yüzücülerin de Simi Adası'ndan Datça'ya yüzecekleri, yüzücülerin denizin ortasında buluşacağı bildirildi. Kargı Koyu'nda antrenman yapan yüzücüleri izleyen Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dostluk, komşuluk, ticaret, turistik ve kültürel bağları olan Simi halkı ile ilişkilerini her düzeyde geliştirmenin Datça için önemli olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için 9 yıl önce bir karar alındığını belirten Tokcan, ''Bu projeyi barışsever arkadaşlarımızla birlikte geliştirdik ve aynı zamanda tüm dünyaya bir mesaj vermesi açısından da 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü seçtik. Geçtiğimiz yıl sekizincisi başarıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin artık evrensel hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu etkinlik gençlerimizi yüzmeye özendirdiği kadar barış ve dostluk ilişkileriyle spor etkinliklerinin birbirini ne kadar beslediğini göstermesi açısından da önemlidir'' dedi.

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