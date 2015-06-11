Dünya Bankası’ndan konjonktür uyarısı



Dünya Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD'de faiz artırımı beklentileri nedeniyle pek çok eşik ülkesinin baskı altında olduğunu bildirdi. Dünya Bankası'nın Washington'da açıklanan konjonktür tahminleri raporunda, gelişmenin eşiğindeki ülkelere reform ve yatırımlar yoluyla zor günlere hazırlık yapmaları çağrısında bulunuldu.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, eşik ülkelerindeki büyüme tahmininin yüzde 0.4'lük düşüşle bu yıl yüzde 4.4 olarak öngörüldüğünü belirterek, “Kalkınmakta olan ülkeler mali krizin ardından küresel büyümenin motoru oldular. Ama şimdi zor koşullarla başa çıkmak zorundalar” diye konuştu.

“Türkiye'de de durum kötüleşecek “

Türkiye, Meksika ve Cezayir'de de ekonomik durumun büyük ölçüde kötüleşeceği tahmin ediliyor. Yolsuzluk skandalıyla çalkalanan Brezilya için büyüme tahmini yüzde 2.3 oranında düşürüldü ve GSYİH'nın yüzde 1.3 oranında azalacağı öngörüsünde bulunuldu.

Dünya Bankası Baş İktisatçısı Kaushik Basu, Amerikan merkez bankası Fed'in beklenildiği üzere faizleri yükseltmesi durumunda bu ülkelere sermaye akışının azalacağı ve kredi maliyetlerinin yükseleceği öngörüsünde bulundu. Özellikle de ihracatçı ülke olarak petrol ve kömür gibi hammaddelerdeki düşük fiyat seyrinden olumsuz etkilenen ülkelerde durumun kötüleşeceği kaydedildi.

“Euro Bölgesi toparlanıyor”

Dünyanın büyük ekonomilerinde ise mali krizden yaklaşık altı yıl sonra daha olumlu bir tablo hakim. Dünya Bankası raporunda Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin beklendiğinden daha çabuk toparlandığı belirtilerek, büyümenin bu yıl yüzde 1.5 oranında kaydedileceği tahminine yer verildi. Euro'nun zayıflığının ihracat ekonomisine yaradığı, düşük petrol fiyatlarının da tüketim harcamalarını artırdığı kaydedildi. Faiz oranlarının düşüklüğü ve bankaların kredi koşullarındaki iyileşmenin de Euro Bölgesi ekonomilerine olumlu etki yaptığı belirtildi.

Raporda dünya ekonomisi için 2015 yılında yüzde 2.8'lik büyüme bekleniyor. 2016 ve 2017 yılları içinse sırasıyla yüzde 3.3 ve yüzde 3.2'lik büyüme öngörülüyor.