Dünya Bankası'ndan Ebola uyarısı



Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, aslında bir tıp doktoru. Aktif olarak doktorluk yaptığı dönemde Haiti, Peru ve Lesotho'nun yoksul kesimlerinde salgın hastalıklarla mücadele eden Kim, Afrika'daki Ebola salgını konusunda uyarırken bilerek konuşuyor. Kim Dünya Bankası'nın yıllık toplantısında, son Ebola salgınında daha önceki salgınlarda yapılan hataların tekrarlandığını görmenin acı verici olduğunu söyledi.

Dünya Bankası'nın Gine, Sierre Leone ve Liberya'ya şimdiye kadar 105 milyon dolar havale ettiğini ve bu miktarın diğer organizasyonların yaptığı yardımlardan çok fazla olduğunu kaydeden Kim, söz verilen toplam yardımın ise 400 milyon dolar olduğunu ifade etti. Uluslararası Para Fonu'nun da desteğiyle miktarın yarım milyar dolara ulaştığını dile getiren Dünya Bankası Başkanı, asıl sorunun salgının devlet yapılarını da tehdit etmesi durumunda salgınla nasıl mücadele edilebileceği olduğunu vurguladı.

Kim sözlerini şöyle sürdürdü: "Virüse karşı savaşın birçok cephesi var. Ama bunların başında elbette insan hayatı ve sağlık geliyor. Bu aynı zamanda adaletsizliğe karşı da bir savaş. Hastaların tedavisi ve virüsün kontrol altına alınmasına yönelik bilgi ve altyapı, orta halli ve zengin ülkelerde elbette mevcut. Ancak bu imkanların Sierre Leone, Gine ve Liberya'daki düşük gelirlilere de erişilebilir olmasını başaramadık."

Salgın kontrol dışına çıkıyor

Ebola salgını Sierre Leone'de giderek daha fazla kontrol dışına çıkıyor. Sağlık makamlarının resmi istatistiklerine göre sadece geçen hafta 120 kişi Ebola yüzünden hayatını kaybederken yaklaşık 100 de yeni vaka tespit edildi. Ölümlerin toplam sayısının ise bine yaklaştığı ifade ediliyor. Ancak yardım ekiplerine göre hayatını kaybedenlerin sayısı çok daha fazla. Ve son dönemde yaşanan gelişmeler, alınan tüm önlemlere rağmen virüsün yayılmasının önlenemediğini gösteriyor. ABD'nin Teksas eyaletinde ilk kez bir kişi Ebola yüzünden ölürken, İspanya'da tespit edilen ilk Ebola vakasıyla da virüs Avrupa'ya sıçramış oldu.

Hastalığa uzun vadeli köklü çözümler bulunmasını isteyen Dünya Bankası Başkanı Kim, gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk ve adaletsizlikle mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Bu ülkelerde binlerce kişi, hayat piyangosunda yanlış yerde doğdukları için hayatını kaybediyor. Ebola'yı şimdi durduramazsak diğer ülkelere, hatta kıtalara yayılmaya devam edecek. Ve bunun ekonomik büyümeye maliyeti on milyarlarca dolara yükselecek" diye konuştu.

Dünya Bankası'nın yeni hedefi

Bu nedenle Dünya Bankası'nın hedefleri arasında artık 'Paylaşılan Refahın Artırılması' adıyla yeni bir başlık yer alıyor. Bunun arkasında şu düşünce yatıyor: Halkın en alttaki yüzde 40'lık kesimi bir ekonomideki gelir artışından pay alamıyorsa büyük bir büyüme potansiyeli heba edilmiş demektir. Uzmanlara göre, bir ekonominin sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşabilmesi için alt kesimlerin de yeterli alım gücüne sahip olması gerekiyor.