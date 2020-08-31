Dünya Bankası Türkiye'ye 500 milyon dolar kredi sağlayacak

Dünya Bankası, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için sağlanacak 500 milyon dolar krediyi onayladı.

Dünya'da yer alan habere göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan kredi Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için sağlanacak.

Proje Koronavirüs (Covid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenen - veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan - küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmeleri (KOBİ) için finansmana erişim imkanı sağlamayı amaçlanıyor.

Kredi Vakıfbank ve TKYB üzerinden dağıtılacak

Projenin iki kamu bankası aracılığıyla uygulanması planlanıyor. Buna göre doğrudan uygun KOBİ’lere kullandırılmak üzere Vakıfbank’a 250 milyon dolar tutarında bir kredi hattı ve bir toptan satış yapısı altında ticari bankalara, kiralama şirketlerine ve faktoring şirketlerine kullandırılmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) 250 milyon dolar tutarında bir kredi hattı sağlanacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame verilecek krediyle ilgili şunları söyledi: “Dünya Bankası Grubu’nun, COVID-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik müşteri ülkeleri desteklemede takip ettiği yaklaşımın kilit bir unsuru, ülkeler COVID-19 salgını karşısında ekonomilerini yeniden yapılandırırken ve dayanıklı bir toparlanmanın temellerini atarken işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini ve istihdam yaratmalarını sağlamaktır. Bu çerçeve ile tutarlı olarak, Dünya Bankası yaşayabilir durumdaki şirketlerin desteklenmesine ve istihdamın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Hükümeti ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışmaktadır.”

Kobilerin ayakta kalmasına destek

Projenin Görev Ekibi Liderleri Gunhild Berg, Alper Ahmet Oğuz ve David Stephen Knight proje hakkında şunları vurguladı: “Proje kapsamında çoğunlukla işletme sermayesi alt kredileri seklinde sağlanacak Dünya Bankası finansmanı krizin bu akut döneminde KOBİ’lerin ayakta kalmasına ve istihdamın korunmasına yardımcı olacak ve toparlanmayı destekleyecektir.”

Proje kapsamında kadın merkezli işletmeler, geri kalmış bölgelerde faaliyet gösteren şirketler ve 2018-2021 MY dönemini kapsayan ve üç ana stratejik alan (büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik) üzerinde odaklanan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumlu şirketlerle özellikle ilgileneceği belirtildi.