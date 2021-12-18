Dünya Bankası Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi sağlayacak

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de Jeotermal Geliştirme Projesi için 300 milyon dolarlık Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredilerini onayladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi olan IBRD kredileri daha önce sağlanan toplam 250 milyon dolar tutarındaki iki başlangıç kredisinin devamı niteliğinde ilave krediler olarak sağlandı.