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Ekonomi

Dünya Bankası Teftiş Kurulu'nun yeni yönetim kurulu başkanı Imrana Jalal seçildi

İstanbul, 8 Haziran (DHA) – Dünya Bankası Teftiş Kurulu yeni Yönetim Kurulu Başkanı oybirliğiyle Imrana Jalal seçildi

08 Haziran 2018 11:56

İstanbul, 8 Haziran (DHA) – Dünya Bankası Teftiş Kurulu yeni Yönetim Kurulu Başkanı oybirliğiyle Imrana Jalal seçildi.
Jalal’an önce Kasım 2014’ten beri kurulun yönetim kurulu başkanlığını yapan Gonzalo Castro de la Mata’nın, görev süresi Aralık’ta bitene kadar görevini sürdüreceği belirtildi.
Kurula Ocak ayında katılan ve şu an yönetim kurulu başkanlığına getirilen Jalal, daha önce cinsiyet uzmanlığı ve avukat olarak görev yaptı. Fiji’li olan Jalal, kurul üyeliği süresi boyunca aynı zamanda Asya Gelişim Bankası’nda sosyal gelişim uzmanı olarak da görev aldı.  

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