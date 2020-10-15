Dünya Bankası'ndan Rab: Türkiye para politikasını sıkılaştırmalı; pandemi eşitsizlik ve yoksulluğu artıracak

Dünya Bankası Türkiye Program Lideri Habib Rab, Bloomberg HT’ye Koronavirüs’ün ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

Türkiye’nin diğer ekonomiler gibi salgının etkileriyle mücadele edebilmesi için para politikasını gevşetmek zorunda kaldığını belirten Rab, “Şimdi sıkılaşmanın da düşünülmesi gerekli. Sıkılaşma kısa vadede büyümeyi etkileyebilir fakat bunun gerekli bir adım olacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin kısıtlı şokları absorbe edebilme alanı var” dedi.

Değerlendirmesinde son olarak Türkiye’deki şirketlerin borç yapılandırmalarına dikkat etmeleri gerektiğinin altına çizen Rab, doğrudan yabancı yatırım çekmenin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Değerlendirmesinde son olarak Türkiye’deki şirketlerin borç yapılandırmalarına dikkat etmeleri gerektiğinin altına çizen Rab, doğrudan yabancı yatırım çekmenin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yoksulluk artacak

Habib Rab pandemi şokunun düşük gelirli kişileri daha çok etkilediğinin altını çizdiği değerlendirmesinde, “Birçok düşük gelirli hane halkının eğitim ve sağlık harcamalarını karşılayamadıklarını görüyoruz. Önümüzdeki yıl yoksulluğun daha da artacağını tahmin ediyoruz. Eşitsizlik konusunda ciddi endişelerimiz var” dedi.