Dünya Bankası kalkınma fikirleri yarışması

Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi Şekillendirelim" temalı Kalkınma Fikirleri Hibe Yarışmasına başvurular başladı. Yarışma kapsamında en yenilikçi proje tekliflerinin finanse edilebilmesi için proje başına 20 bin dolar hibe sağlanacak.



"Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi Şekillendirelim" temalı Kalkınma Fikirleri Hibe Yarışmasına başvurular başladı. Yarışma kapsamında en yenilikçi proje tekliflerinin finanse edilebilmesi için proje başına 20 bin dolar hibe sağlanacak.



Yarışmanın tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zachau, küçük bir fikrin, az bir finansmanla gençlere çok faydalı olabileceğini belirtti. Türkiye'de gençlerin nüfus içindeki oranlarının, Avrupa ülkelerinin üzerinde olmasına karşılık, istihdam edilme oranlarının düşük olduğuna işaret eden Zachau, gençlerin çoğunun işe ya da okula gitmediğini, bu durumun özellikle genç kızlarda çok yaygın olduğunu söyledi. Zachau, "Eğer gençlere daha iyi eğitim sağlanır, daha iyi işler verilirse, ancak bu şekilde toplumun üretken bireyleri haline gelirler ve Türkiye açısından büyük bir fırsat oluştururlar" diye konuştu.







Yarışma hakkında da bilgi veren Zachau, başarılı işler için öncelikle bir fikre, inisiyatif alınarak bu fikrin eyleme geçirilmesine, insanların bilincinin artırılarak projenin halka duyurulmasına, işbirliği içinde çalışılmasına ve finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yarışma ile bu beş unsuru bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten Zachau, asıl amacın, gençlerin yaşamlarının iyileştirilmesi olduğunu dile getirdi.







Ulrich Zachau, yarışmaya "İş Yaşamına Başlarken: Gençler İçin Daha Fazla ve Daha İyi İşler", "Becerilerimizi Geliştirmek: Gençler İçin Daha Fazla ve Daha İyi Eğitim", "Sesimizi Duyurmak: Gençlerin Katılımı, Dâhil Edilmesi ve Çalışması" ile "Geleceğimiz İçin Köprüler Kurmak: Ortaklarla Çalışmak" alanlarından birine yönelik projelerle başvurulabileceğini aktararak, "Ana amacımız fikirleri ortaya çıkararak, gerçek projelere dönüşmelerini sağlamak ve gençlere yardım etmek" dedi.







Toplantıda, Technopolis Group Türkiye Direktörü Şirin Elçi ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Öktem, Türkiye'de 2005 yılında düzenlenen yarışmada başarılı olan projelerini anlattı.







Verilen bilgiye göre, 15 Şubat 2009 tarihine kadar kabul edilecek başvurular içinde finale kalanlar nihai projelerini 15 Nisan 2009'a kadar sunacaklar. Yarışmada dereceye girenler de 21 Mayıs 2009'da gerçekleştirilecek "Gençlik Panayırı"nda açıklanacak.







Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye "www.yaraticifikirler.org" adresinden ulaşılabilecek

