Dünya Bankası: Bazı bölgelerde ekonomi yüzde 6 küçülebilir

Bugün, Dünya Su Günü. Birleşmiş Milletler (BM) 1993 yılından beri her yıl 22 Mart'ta su krizi ile başa çıkmak için yapılması gerekenleri hatırlatıyor.

Bu yılın teması ise "Suyu neden harcayalım?" olarak belirlendi. Atık su üretiminin azaltılması ve yeniden kullanılmasının artırılması hedefleniyor.

Dünyada yaklaşık 1 milyar 800 milyon insanın atık su kullanması; kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

BM'nin 2015'te belirlediği Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri kapsamında herkesin 2030 itibarıyla temiz suya erişiminin olması amaçlanıyor.

Dünya Bankası ise Eylül 2016'da yayınladığı raporunda su güvenliğinin gelişmede en önemli küresel risklerden biri olduğunu belirtiyor.

Kurum, bir an önce önlem alınmazsa Orta Afrika ve Doğu Asya gibi suyun bol olduğu yerlerde kıtlık yaşanmaya başlayacağını, kıtlığın güçlü olduğu Ortadoğu ve Afrika'nın Sahel bölgesinde ise durumun kötüleşeceğini vurguluyor.

Su kıtlığının küresel iklim kriziyle arttığını vurgulayan Dünya Bankası'na göre, bu bölgelerde 2050'ye kadar gayri safi yurtiçi hasılalar (GSYH) yüzde 6 azalabilir.

Dünya Bankası'nın vurguladığı bir diğer nokta da, su kıtlığında gözlenen artışın göçü ve savaşları da artırabileceği.

Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar 400 milyon insan gerekli hijyen koşullarına sahip değilen, 1 milyar kadar insan da açık alanlara dışkısını bırakmak zorunda kalıyor.

663 milyon insanın ise temiz içme suyuna erişimi yok.

Hijyen eksikliği yılda 675 bin erken ölüme yol açıyor. Bu bazı ülkelerde yıllık ekonomide yüzde 7'lik kayıplara yol açıyor.

Dünya Bankası, su kaynaklarının dağıtımı için daha iyi bir planlama, su verimliliğinin artması için teşviklerin yükseltilmesi ve daha güvenli su kaynaklarına erişim için altyapıya yatırım yapılması çağrısında bulunuyor.