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Dünya

Dünya Bankası, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle ofise dönüş planlarını Ocak 2022'ye erteledi

ABD'de çok sayıda şirket Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş planlarını değiştirdi

27 Ağustos 2021 08:07

Dünya Bankası, daha fazla çalışanın ofislere dönmesi planını artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Ocak 2022’ye erteledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, ABD’de artan Koronavirüs vakaları ve Delta varyantı endişeleri, şirketlerin ofise dönüş planlarını değiştiriyor.

Pek çok şirket gibi Dünya Bankası da, 7 Eylül için planlanan, ofislerin yüzde 50 oranında dolması planını 3 Ocak’a erteledi.

ABD’de Delta varyantıyla birlikte Koronavirüs vakalarında yeniden artış görülüyor. Şirketler ofis planlarını değiştirirken okullar da uzaktan eğitim, maske zorunluluğu gibi uygulamaları değerlendiriyor.

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