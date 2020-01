Dünya Bankası: 1 milyardan fazla insanın kimliği yok

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Dünya Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre dünya üzerinde 1.1 milyardan fazla insanın herhangi bir kimlik belgesi yok. Bu sorun özellikle dünya genelinde sağlık ve eğitim hizmetlerinden yoksun nüfus için çok önemli sonuçlar doğuruyor.

Dünya Bankası’nın “Kalkınma için Kimlik Saptama” (ID4D – Identification for Development) programının yayınladığı rapor, özellikle Afrika ve Asya’da yaşayan, kimlik kaydı yapılmamış her üç çocuktan birinin şiddete daha yatkın olduğu konusunda uyarıyor. Sorun özellikle de yaşayanların yoksulluk, ayrımcılık, salgınlar ve silahlı çatışmalarla mücadele ettiği coğrafyalarda daha da şiddetli.

ID4D programı direktörü Vyjayanti Desai bu sorunun birçok sebebi olduğunu fakat en büyük sebebin kalkınmakta olan ülkelerde insanlarla devlet hizmetlerinin arasındaki mesafe olduğunu söyledi. Örneğin Peru eski kalkınma bakanı Carolina Trivelli’ye göre Peru’da Amazon bölgesinde yaşayan topluluklar için en yakın devlet dairesine gitmek beş güne kadar sürebiliyor.

Birçok aile doğum kaydının önemi hakkında bilgilendirilmediği için dünya genelinde 1.1 milyardan fazla insan en temel haklardan yararlanamıyor ve reşit olmadan evlenmek veya çalışmak zorunda kalma ihtimalleri yükseliyor. Bu sebeple Afrika ve Asya’da milyonlarca çocuk ancak okul çağına geldiğinde bir devlet dairesince tanınıyor.

Dijital teknolojiler ise bu soruna bir nebze çözüm oluyor. Trivelli “teknolojinin hafiflemesi ile her yere gidebilir ve biyometrik verilerini alabilirsiniz” diyor.

Mobil uygulama ile doğum ve ölüm kaydı

2005 yılında “Her Çocuk Önemli” kampanyasını başlatan sivil toplum kuruluşu Plan International projenin başlamasından bu yana 32 farklı ülkede 40 milyondan fazla çocuğun sisteme kaydedilmesine katkı verdi. Kurumun geliştirdiği dijital strateji kapsamında köy ve kasaba liderleri mobil bir uygulama indirip devlet dairelerinde bölgelerindeki doğum ve ölümleri bildirebiliyor.



(Fotoğraflı)