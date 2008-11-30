Dünya ’aşk’a Türkler ’para’ya sarıldı

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz kelimlere de yansıdı. 'Tazminat’, ’özgeçmiş’, ’iş’, ’kriz’ ve ’kariyer’ kelimeleri google aramalarında son 4 yılın rekorunu kırdı. Google Trends’e göre kriz döneminde dünya ’aşk’a sığınırken Türkiye’de tercihlerde para, aşka oranla açık ara öne geçti.



Hürriyet'in haberine göre; Google’da yapılan aramalarda kelimelerin ölçümünü sağlayan Google Trends’e göre kriz döneminde ’aşk’ ve ’para’ kelimelerine ilgi ise Türkiye’de dünyanın geneline göre farklılık gösterdi. Dünya krizde de aşkı üstün tutarken, Türkiye’de ’para’ ’aşk’ karşısında açık ara öne geçti.



Resesyon dile girdi



Google Trends’e göre, resesyon (ekonomik durgunluk) kelimesi Türkiye’de 2007 yılının ilk çeyreğinde konuşulmaya başlandı. En faza arandığı dönem ise 2007 yılının altıncı ayı oldu. Bu yıl eylül ayında aramalardaki yeri yükselmeye başlayan resesyon kasım ayında çok fazla ilgi görmedi. Resesyonun İngilizcesi olan "recession" kelimesi Google’da ise 2003 yılından bu yana Trends grafiklerinde az da olsa yer alıyor. Ancak, "recession"ın da tıpkı Türkçe karşılığı olan resesyon gibi 2007’nin 6’ncı ayında arama rekoru kırmış olması göze çarpıyor.



İzlanda’da IMF rekoru



Son 30 günlük aramalara bakıldığında IMF’in en fazla arandığı ülke İzlanda oldu. IMF de zor durumda kalan ve bitr dönem E-Bay’de satışa çıkış olayıyla gündeme gelen İzlanda’ya İzlanda’yı Pakistan, Güney Kore, Macaristan ve Hong Kong izledi. Türkiye IMF’nin en çok arandığı ülkeler listesinde yer bulamadı. Buna karşın Türkçe IMF kelimesinin yer aldığı aramalarda kullanılan 7’nci dil oldu.



Fannie Mae galip



ABD’de ödenmemiş mortgage kredilerinin yarısına sahip olan ve 5.3 trilyon dolarlık borç yükü yaşıyan Freddie Mac ve Fannie Mae bugüne kadar gördüğü en büyük ilgiyi kurtarmanın gerçekleştiği temmuz ayında gördü. İlginç olan ise Google’da Freddie Mac’e oranla çok daha küçük olan ve ’Freddie’nin küçük kardeşi’ olarak anılan Fannie Mae’nin ratingi daha yüksek çıkmasıydı.



AIG, Lehman’ı geçti



Krizin yeni bir boyuta ulaşması konusunda en büyük etkiyi yarattığı söylenen Lehman Brothers Google’daki aramalarda zordaki finans kuruluşları arasında birinci gelemedi. Merrill Lynch’in Bank Of America’ya devredildiği, Lehman Brothers’ın da battığını bildirdiği Temmuz ayında, zordaki sigorta şirketi AIG ilgi konusunda bu iki kurumu da geriye bırakmayı başardı. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı haziran-eylül döneminde AIG aranan kelimeler arasında en popüler olurken Lehman Brothers ancak ikinci gelebildi.



ABD’nin TMSF’si FDIC temmuzda rekor kırdı



ABD’nin TMSF’si FDIC krizde en büyük ilgiyi Freddie Mac ve Fannie Mae’yi kurtardığı ve Indymac’e el koyduğu dönemde gördü. Indymac’e el koyduğu gün banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturan mevduat sahipleri FDIC’nin verdiği 100 bin dolarlık garantiden yararlanmanın yollarını arıyordu.



Güçlü dolar YTL’yi Google’da da yendi



Kriz döneminde YTL dolar karşısında sadece piyasalarda değil, Google’da da güç kaybediyor. Türkiye’den yapılan aramalara bakıldığında dolar, YTL kaşısındaki en büyük üstünlüğü 1.70’leri gördüğü ekim-kasım aylarında yaşadı. Bu dönemde dolar, ortalamanın 3 katı fazla ilgi görerek YTL’ye karşı son 5 yılın rekorunu kırdı.



Barack Obama başkan seçildi Bush’un reytingi düştü



Google’da ABD Başkanı George W. Bush aramaları kriz döneminde bir artış veya düşüş göstermedi. Ancak, Bush’un internetteki ratingini asıl etkileyen yeni başkan Barack Obama’nın seçilmesi oldu. Obama, Bush’a olan ilgiyi sadece kriz döneminde geçmekle kalmadı. Başkan seçildiği gün Bush’un 2004 yılı başından bu yana gördüğü ilgiyi tek bir kalemde silmeyi başardı.



Sarkozy’nin tahtına Gordon Brown oturdu



Avrupalı liderler arasında kriz döneminde popülerlik yarışı da kızıştı. Ancak, kriz döneminde Google’da Almanya Başbakanı Angela Merkel’e olan ilgi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı Gordon Brown’un gerisinde kaldı. Krizin ilk başladığı dönem olan 2007 yılı son çeyreğinde Sarkozy popülerlikte açık ara önde giderken, özellikle son 6 ayda bu popüleriteyi Gordon Brown’a kaptırdı.

