Dünya Anadil Günü'nde Van'dan çağrı: Tüm engelleri kaldırın

Dünya Anadil Günü, Van’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. KHK ile kapatılan Kurdi-Der’in yöneticileri basın açıklaması yaparak Anadil üzerindeki baskıları protesto etti. Yapılan açıklamada, "Anadil önündeki bütün engeller kaldırılarak dillerin özgürce gelişmeleri anayasal güvenceye alınmalıdır" dendi.

21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla HDP Van İl binasında düzenlenen basın toplantısına HDP Van İl Eş Başkanı Ümit Dede, HDP MYK Üyesi Zahide Besi, HDP PM Üyesi Zelal Yerlikaya, DBP Van İl Yöneticileri, KHK ile kapatılan Kurdi-Der Yöneticileri, Kayyım atanan Belediye Eş Başkanları ve halk katıldı.

Basın açıklamasını yapan Kurdi-Der eski yöneticilerinden Hamdullah Kumli, dilin bir toplumu var eden en temel unsur olduğunu söyledi. İnsanlığın kültür mirasının korunmasının ve kültürler arasında köprü kurulmasının en önemli aracının dil olduğunu kaydeden Kumli “Anadil insanların doğuştan itibaren ve doğal olarak sahip oldukları insana kişilik kazandıran bir olgudur. Bu olgu insanı felsefi, ilahi, meşru ve hukukidir. Anadil bir halkın kimliğidir. Dolayısıyla anadil önündeki bütün engeller kaldırılarak dillerin özgürce gelişmeleri anayasal güvenceye alınmalıdır. Anadilde siyaset, sanat, ticaret ve diğer bütün ihtiyaçların karşılanmasının önünde ki engeller kaldırılmalıdır” diye konuştu.