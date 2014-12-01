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Sağlık

Dünya AIDS Günü'nde HIV'li kana rekor tazminat

Şanlıurfa'da bir çocuğa hastanede HIV'li kan verilmesine yönelik davada Sağlık Bakanlığı'nın aileye 1.4 milyon lira tazminat ödenmesine hükmetti

01 Aralık 2014 23:51

Şanlıurfa'da, 2008'de HIV'li kan verilen çocuğun ailesinin açtığı tazminat davasında, Sağlık Bakanlığının 1 milyon 393 bin lira ödemesine hükmedildi.

Çocuğun ailesinin Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nde, "İdarenin ağır hizmet kusuru bulunduğu" gerekçesiyle açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı.

Mahkeme, maddi tazminat yönünden davalı idarenin ağır hizmet kusuru nedeniyle yaşam hakkı ve kişisel bütünlüğü zarar gören Y.Ç'ye 522 bin 111, baba Mehmet Ç'ye 24 bin 250, anne Fatma Ç'ye ise 46 bin 716 lira tazminat talebinin kabulüne karar verdi.

Kararda ayrıca olayın Y.Ç. ve ailesinde manevi zarara sebebiyet verdiğinin kabul edilmesi gerektiği de belirtildi.

 

Sağlık Bakanlığı ağır kusurlu

 

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü hizmetin ağır kusurlu işlediğinin sabit görülmesi, olayın oluş şekli ve Y.Ç'nin tedavisi mümkün olmayan, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen bir hastalığa yakalandığı dikkate alınarak, "Manevi değerlerinde meydana gelen eksilme ile duyulan acı, üzüntü ve sarsıntının karşılığı olarak", talep doğrultusunda çocuğa 300, anne Fatma Ç'ye 125, baba Mehmet Ç'ye 125 ve 5 kardeş için de 250 bin lira tazminat talebini kabul etti.

Buna göre Sağlık Bakanlığı'nın aileye 1 milyon 393 bin 77 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi. Mahkeme ayrıca yasal faizin de işletilmesini kararlaştırdı.

Y.Ç'nin babası Mehmet Ç. ise davanın sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, kazandıkları tazminatla eşi ve oğluyla hacca gitmeyi düşündüklerini söyledi. 

1 Aralık'ın "Dünya AIDS Günü" olduğunu anımsatan baba, bu hastalığa yakalanan herkese Allah'tan şifa diledi.

 

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