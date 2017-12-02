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Sağlık

Dünya AIDS Günü etkinliğinde, tıp öğrencileri prezervatif dağıttı

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Manisa Celal Bayar, İzmir Katip Çelebi ve Ege üniversitelerinin tıp fakültelerinde okuyan öğrenciler tarafından broşür ve prezervatif dağıtıldı

02 Aralık 2017 19:27

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Manisa Celal Bayar, İzmir Katip Çelebi ve Ege üniversitelerinin tıp fakültelerinde okuyan öğrenciler tarafından broşür ve prezervatif dağıtıldı.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyesi 120 üniversite öğrencisi, 1 Aralık Dünya AIDS günü etkinlikleri kapsamında, İzmir\'in Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde bir araya geldi. Öğrenciler HIV virüsü ve AIDS hastalığının bulaşma yolları ile nasıl korunulacağı konusunda halkı bilgilendirdi, ücretsiz prezervatif ve eğitici broşürler dağıttı. Etkinlikte, HIV pozitif olanların toplumdan dışlanmaması gerektiği, güvenli cinsel yaşam ve hastalık hakkında bilginin önemini vurgulayan dövizler de taşındı.Birliğin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Sekreteri Onur Coşkun, insanları bilgilendirerek ön yargıları yıkmak ve toplumsal ayrımcılığın önüne geçmek istediklerini ifade etti. Coşkun, bu etkinliği üç yıldır gerçekleştirdiklerini ve uzun yıllar devam ettirmek istediklerini söyledi. Etkinlik kapsamında 2 bin prezervatif dağıtıldı.

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