Dünya Aids günü çıplaklığı

Billur Kalkavan, 1 Aralık Dünya AIDS günü için hazırlanan sergi için yarı çıplak objektif karşısına geçti.



Son dönemde çektiği fotoğraflarla gündeme gelen Mehmet Turgut'un objektifine poz veren Kalkavan, "HIV virüsünden neden bu kadar ürküyoruz ki. O sadece insanın bağışıklık sistemini yok ediyor, bizse her şeyi" dedi.

Projeye destek veren isimler arasında Ali Poyrazoğlu, Ayşegül Aldinç, Deniz Çakır, Deniz Seki ve Okan Bayülgen gibi ünlüler de var.



Bu fotoğrafları çekebilmek için Billur Kalkavan'a 6 saat makyaj yapıldığı belirtildi

