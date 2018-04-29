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BBC Türkçe

Dünya Afrika ve Asya'da binlerce kişinin öldüğü felaketleri görmezden mi geliyor?

Dünyanın gözü Teksas'taki sel felaketine çevrilmişken, sosyal medya kullanıcıları bu hafta içinde Asya ve Afrika'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği doğal afetlerin ise görmezden gelindiği eleştirisi yapıyor. BBC'den Georgina Rannard, sosyal medyadaki

29 Nisan 2018 20:30

Sizce her felaket aynı mıdır?

Sosyal medya kullanıcılarına göre, değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları, son dönemde dünyanın başka bölgelerinde yaşanan çeşitli felaketlerin birbirinden çok farklı şekilde ele alındığı görüşünde.

ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey Fırtınası bölgeyi sular altında bırakırken, Asya ve Afrika'da gerçekleşen felaketlerden de binlerce kişi etkilendi.

Bu kişiler, sosyal medya hesaplarından attıkları mesajlarla, haber kuruluşlarını ABD'deki felakete odaklanarak sadece zengin ülkelerin haberleriyle dengesiz yayıncılık yapmak ve dünyanın diğer yerlerinde yaşananları görmezden gelmekle suçluyor.

Siyaset bilimi uzmanı Marcel Dirsus Twitter'dan attığı mesajda, "Herkes Teksas hakkında konuşurken Bangladeş, Hindistan ve Nepal'i vuran sellerde 1.200 kişi öldü" yazdı.

Nijerya'dan Samuel Onyemelukwe ise BBC'ye attığı mailde, "Asya'da 1.200 kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin evinden edildiği sel haberlerine Teksas'taki haberlerin yüzde 1'i kadar bile zaman harcanmaması yüzünden küresel medyanın ikiyüzlülüğünden nefret ediyorum" yorumunu yaptı.

Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de 16 milyon insanı etkileyen Munson yağmurlarının yol açtığı felaket yardım kuruluşları tarafından son yıllarda yaşanan bölgenin en kötü insani krizlerinden biri olarak görülüyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinden insanlar, Salı günü sel sularının bel yüksekliğine kadar çıktığını, tam bir kaosun doğduğunu ve en az ikisi çok çocuk beş kişinin hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

#MumbaiSelleri (#MumbaiFloods) ve #MumbaiYağmurları (#MumbaiRains) etiketleri altında fotoğrafların paylaşıldığı, tavsiyelerin verildiği, sığınma yerlerinin teklif edildiği 400 bin tweet atıldı.

Bir kullanıcı, Mulund tren istasyonundan bir video paylaştı.

Bir başka kullanıcı da, "Otobüste gelirken bir adam bisküvi dağıttı ve bize endişelenmemiz gerektiğini söyledi" diye yazdı.

Nepal ile sınırda bulunan Bihar bölgesinde ise 500 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da ise iki hafta önce meydana gelen toprak kaymasında en az 499 kişi hayatını kaybetti. Halen arama çalışmaları devam ediyor.

Nijer'de Haziran ayından beri devam eden sellerde ise 40 kişi öldü.

Sierra Leone'den bir kişi BBC'ye evinin tavanında ailesiyle beraber kaçabilmek için delik açtığını anlattı.

ABD'den aktivist Qasim Rashid ise Twitter'da, "Biz Harvey'i atlatmaya çalışırken 1000'den fazla kişinin seller ve toprak kaymasından hayatını kaybettiği Sierra Leone için de dua edin" dedi.

Güney Afrika'dan Mimi Mvakali, felaketleri kıyaslamayı sevmediğini ancak 'dünyanın Afrika'ya sırtını döndüğünü' söyledi.

Bazıları ile Yemen, Irak ve Suriye'deki krizlere dikkati çekti.

Ancak 'felaketler hiyerarşisi' yaratılmaması gerektiğini söyleyenler de vardı.

Twitter'dan bir başka kullanıcı Tichaade ise, "Suriye, Sierra Leone ya da Houston, insanlar farklı şekilde yas tutuyor. Herkes kendisini etkileyeni seçiyor. Empati kontrol edilemez" dedi.

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