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Bilim / Teknoloji

Dünya 466 milyon yıldır o çarpışmanın etkisinde

"Dünya’daki tüm meteor çarpmaları bu çarpışmanın kaynağı değil"

26 Ocak 2017 11:55

Bilim insanları, 466 milyon yıl önce uzayda meydana gelen büyük bir çarpışmanın Dünya’ya düşen astreoitlerle olan ilişkisiyle ilgili yeni bir araştırma yayınladı.

Hürriyet'in haberine göre, Nature Astronomy dergisinde önceki gün yayımlanan araştırmaya göre o dönem dünyaya düşen meteorların yüzde 99’unu bu çarpışmadan saçılan astreoitlerin oluşturduğu düşünülüyor. Araştırmanın başındaki bilim insanı, Chicago Üniversitesi’nden Philipp Heck, bu çarpışmanın sonuçlarının Dünyamızda hâlâ hissedildiğini söyledi. Ancak Heck bu çarpışmanın Dünya’daki tüm meteor çarpmalarının kaynağı olmadığına da dikkat çekti.

 

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