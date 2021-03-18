Dünya 4 numarası Thiem: Kendimi sıfırlamam gerek

Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sezona kötü bir başlangıç yapması nedeniyle önümüzdeki hafta başlayacak olan Miami Açık’a katılmayacağını ve toprak korta odaklanacağını açıkladı.

Erkeklerde dünya dört numarası olan Dominic Thiem, Dubai Açık’taki ilk maçında Lloyd Harris’e 2-0 mağlup olup elenmesinin ardından kendini toparlamak için Miami Açık’ı pas geçeceğini belirtti.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Avusturyalı tenisçi; Avustralya Açık’ta dördüncü turda elenirken, geçtiğimiz hafta da Katar Açık’taki ikinci maçında turnuvaya veda etmişti.

Dubai Açık’a veda etmesinin ardından konuşan Thiem, "Toprak kort sezonuna taze bir giriş yapmak için kendimi gerçekten biraz sıfırlamam gerekiyor. Açıkçası şu anda zor bir dönem geçiriyorum ve Miami’ye gitmek doğru bir tercih değil. Bunu sadece yeniden toparlanmak, ufak da olsa kendimi sıfırlamak ve iyi bir toprak kort sezonu geçirmek umuduyla yapıyorum. Zorlu geçen haftalardan sonra ana hedefim bu" ifadelerini kullandı.