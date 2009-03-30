Dünya 4 derece daha ısınırsa...

KUZEY KUTBU GEÇİDİ

Buzulların ortadan kalkmasıyla, Kuzey Kutup Dairesi’ndeki geçit yıl boyunca gemilerin geçişine izin verecek. Böylece Kanada ve Rusya’nın meskûn bölgeleri arasında yoğun bir trafik yaşanacak.



KANADA

Normal yağışlar ve ılıman bir iklim tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için ideal bir ortam oluşturacak.



GÜNEY-BATI ABD

Çölleşme bu bölgede yaşanların kuzeye göç etmesine yol açacak. Colorado Nehri kuruyacak. Bu bölge güneş enerjisi ve jeotermal enerji üretimi için kullanılacak



PERU

İnsanlar buzlanma nedeniyle bölgeyi terk edecek.



BATI ANTARKTİKA

Su altında kalan kentlerde yaşayanlar buraya göç edip, yüksekte kalan bölgeleri istila edecek.



YENİ ZELANDA

Yüksekte kalan kentlerde nüfus patlaması yaşanacak ve yoğun tarım yapılacak.



AVUSTRALYA

Kuzeyin uç bölgelerinde ve Tasmanya’da tarım yapılabilecek ve insanlar kalabalık kentlerde yaşayacak. Kıtanın geriye kalan kısmı güneş enerjisi üretimine tahsis edilecek.



ASYA

Himalaya Dağlarındaki buzulların pek çoğu eriyecek. Bu koşullar altında Bangladeş, Hindistan’ın güneyi, Pakistan ve Afganistan’ın büyük bir kısmı yaşanamayacak hale gelecek. Cep şeklinde kalan, birbirinden kopuk bölgelerde izole toplumlar yaşayacak.



PATAGONYA

Eriyen buzulların altından tarımsal faaliyetlere uygun bereketli bir toprak çıkacak.



AFRİKA

Büyük bir kısmı çölleşecek. Sahra Çölü’nün güneyindeki dar bandın yeşilleneceği tahmin ediliyor.



AMAZON

Çölleşecek



KUZEY AFRİKA /ORTADOĞU/GÜNEY ABD

Kilometrelerce uzunluktaki güneş enerjisi üretim kuşağı, fotovoltaik ve termal enerjiyi kullanıma sokuyor.



GRÖNLAND

Grönland’daki buz tabakası hızla eriyecek.



İSKANDİNAVYA/İNGİLTERE/KUZEY RUSYA/GRÖNLAND

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı, burada yüksekte kalan bölgelere sığınacak



GÜNEY AVRUPA

Kıtada çölleşme başlayacak; nehirler kuruyacak; Alplerde kar kalmayacak.



SİBİRYA

Normal yağışlar ve ılıman bir iklim, tarım için ideal bir ortam oluşturacak.



GÜNEY ÇİN

Nehirlerin ve yer altı su kaynaklarının kurumasına bağlı olarak bölge boşalacak. Yoğun musonlar erozyonu artıracak ve tarıma elverişli toprak kalmayacak.



POLİNEZYA

Sular altında kalacak.