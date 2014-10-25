Dünya 3.sü Şamil Erdoğan'ın madalyası geri alınacak

Özbekistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda bronz madalya kazanan Şamil Erdoğan'ın B numunesinde de doping çıktı.

Şampiyonada milli sporcudan alınan örnekler Kazakistan'ın başkenti Almatı'daki labarotuvarda kontrolden geçirildi. Geçtiğimiz hafta A numunesinde ‘Anabolic Steroid Stanozolol’ maddesinin çıktığı açıklanan Şamil'in B numunesi de açıldı. Milli güreşçinin ikinci numunesinde de doping çıktığı bildirildi.

Dağıstan'dan getirilip Türk vatandaşı yapıldı

B numunesi de pozitif çıkan ve doping yaptığı kesinleşen Şamil Erdoğan'ın bronz madalyası elinden alınacak. Milli güreşçiye ayrıca Türkiye Güreş Federasyonu da ceza verecek. Şamil'in madalyasının alınmasından sonra, Dünya Şampiyonası'nda 41 puanla takım sıralamasında üçüncülüğü elde eden Türkiye, 8 puanının silinmesiyle dördüncü sıraya inecek.

25 yaşındaki güreşçi, Dünya Şampiyonası'ndan yaklaşık 20 gün önce Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nden getirilerek Türk vatandaşı yapılmıştı. Şamil Erdoğan adını alan Milli güreşçi, Özbekistan'da ilk kez Türk Milli Takımı'nın mayosunu giymiş ve bronz madalya kazanmıştı.