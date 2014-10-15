Dünya 3.sü Şamil Erdoğan'da doping çıktı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 97 kiloda bronz madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı sporcusu Şamil Erdoğan'ın ilk numunesinde dopinge rastlandı.

Kazakistan'ın başkenti Almatı'daki labarotuvarda yapılan kontrolde, milli güreşçinin (A) numunesinde "anabolic steroid stanozolol" maddesi çıktı.



Dünya Şampiyonası'ndan yaklaşık 20 gün önce Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nden gelerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve “Şamil Erdoğan” adını alan 25 yaşındaki sporcu, Özbekistan'da ilk kez Türk Milli Takımı'nın mayosunu giymiş ve bronz madalyaya ulaşmıştı.

Şamil Erdoğan, (B) numunesinde de doping çıkması halinde kazandığı bronz madalyayı iade etmek durumunda kalacak. Bunun yanı sıra Dünya Şampiyonası'nda 41 puanla takım sıralamasında üçüncülüğü elde eden Türkiye, bu sporcunun kazandırdığı 8 puanın silinmesiyle 36 puanlı Azerbaycan'ın gerisine düşecek ve dördüncü sıraya inecek.