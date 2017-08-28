Dünya 2'ncisi tekvandocu memleketinde davul-zurnayla karşılandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TAYVAN’da yapılan 29\'uncu Üniversiteler Olimpiyat Oyunları\'nda dünya ikinciliğini kazanan milli tekvandocu İpek Çidem, Nevşehir\'in Uçhisar Beldesi\'nde coşkuyla karşılandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Sporcusu İpek Çidem’i karşılamaya Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın yanı sıra, ailesi, yakınları ve kasaba sakinleri geldi. Karşılaşmaların ardından antrenörü Recep Işık ile birlikte memleketine gelen milli sporcu Anne ve babasının elini öperek kendisini karşılayanlarla selamlaştı. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, başarısından dolayı kendisini kutlayarak kendisine çiçek verdi. Uçhisar Belediye Başkanlığı\'nda ailesi ve yakınları ile birlikte ağırlanan milli sporcu, bu spora başlamasının başlıca nedenlerinden birinin ağabeyi olduğunu dile getirdi. 5 yaşlarından itibaren televizyonda sık sık Jackie Chan filmleri izlediklerini ve sık sık ağabeyi ile kavga atiklerini söyleyen İpek Çidem, şöyle dedi:

“Öncelikle bu duygu inanılmaz bir şey. Bu duyguyu aileme, beni sevenlere, antrenörlerime, Ülkeme yaşattığım için çok mutluyum. Benim için bu başarı spor kariyerimde bir ilk oldu. Yaptığım şey belki dışarıdan dövüşmek olarak gözükebilir ama Taekwondo öyle bir şey değil. Sokakta yürürken bir çocuğun İpek Abla sen şampiyonsun demesi bile beni mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Daha önce Avrupa şampiyonluklarım ve derecelerim vardı ama bu başarı benimde bir ilk oldu. İnşallah olimpiyat ve dünya şampiyonluklarını da bu başarılarıma eklemek isterim. Bu spora başladıysam ağabeyim yüzünden başladım. Ağabeyime özeniyordum ve sık sık kendisiyle kavga ediyorduk. Televizyonda Chakie Chan filmlerini izlerdik ve hemen kavgaya koyulurduk.”

Sporcusunun başarıyla büyük gurur duyduğunu kaydeden Milli Takım ve Nevşehir antrenörü Recep Işık, bundan sonra hedeflerinin olimpiyat ve dünya şampiyonlukları sevinci yaşamak olduğunu söyledi. Işık, şöyle dedi:

“Bu sporcumuzun ilk başarısı değil. Kendisinin belirttiği gibi daha önce 2 Avrupa Şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, 1 Avrupa üçüncülüğü, 1 İslami oyunlar üçüncülüğü başarısı vardı. İpek Çidem; Nevşehirimiz\'in yetiştirdiği son yıllardaki en başarılı sporcudur. 2020 ve 2024 Olimpiyat oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Hedefimiz; dünya şampiyonluğu. Bu hedef doğrultusunda antrenmanlarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.\"

İpek Çidem’in Uçhisar’ın ve Nevşehir’in gururu olduğunu söyleyen Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ise, \"İpek Çidem kızımızı bugünlere getiren anne- babasına, ailesine ve bu başarıları Nevşehirmiz\'e kazandırmasında emeği geçen antrenörüne teşekkür ediyorum. Bu Uçhisar, Nevşehir ve Türkiye için ayrı ayrı bir gurur vesilesi. Bize bu mutluluğu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler de bu gururu kendileriyle paylaşıyoruz. 2020 Olimpiyatları\'nda kızımızın şampiyon olarak bu gururu da ilimize ve ülkemize yaşatacağını ümit ediyorum.\"

Kızlarının başarısından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden sporcunun annesi Makbule Çidem, “İpek 5 yaşından bu yana bu sporu yapıyor. Enerjik bir çocuktu. Profesyonelleşti branşında. Bu zamana kadar çok başarılar elde etti. Ailesi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Vatanımıza, milletimize bu başarıların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Babası İbrahim Çidem’de Kızının Türkiye’de, Avrupa da elde ettiği başarıların göğsünü kabarttığına dikkat çekti.

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