Dünya 180 yıl sonra yok olabilir

T24 - Bilim insanları tüm dünyayı korkutan bir açıklama yaptı. Elde edilen bulgulara göre, yaklaşık 180 yıl sonra Dünya’ya bir asteroit çarpabilir. Eğer çarpma gerçekleşirse, gezegenimizdeki canlıların yok olma ihtimali çok yüksek.

Bilim insanları, 1999 RQ36 adını verdikleri dev asteroitin 2182 yılında Dünya’ya çarpabileceği uyarısında bulundu. Yapılan hesaplamalara göre, Dünya’ya çarpma olasılığı 1000’de bir olarak gösterilen meteor, 24 Eylül 2182 yılında atmosfere girecek.

Gökbilimcilerin 1999 yılında keşfettiği dev asteroitin 550 metre çapında olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu büyüklükteki bir asteroitin Dünya’ya çarpması halinde çok büyük bir yıkım yaşanacağını ve tüm canlı türlerinin yok olma tehlikesiyle karşılaşabileceğini belirtti.

Uzmanlar, insanlığı tehdit eden bir asteroitin çeşitli yöntemlerle durdurulabilmesi için en az 100 yıl önceden harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Geç kalınması ise, asteroitin önlenmesi için çok büyük proje ve maliyet gerektirecek çalışmaların zamanında hayata geçirilememesine neden olabilir.









Apophis'ten daha tehlikeli

Gökbilimciler, 1999 RQ36’nın düşünüldüğünden daha büyük bir tehdit içerdiğini belirtti. Bunun nedeni, Dünya’ya 2036 yılında çarpma ihtimali olan Apophis’e oranla asteroitin Dünya’yı yok etme olasılığının çok daha yüksek olması.

20 milyon ton ağırlığında ve 300 metre çapında olan Apophis, 2029’da Dünya’nın 32 bin kilometre yakınından geçecek. İzlediği yörünge gereği tekrar Dünya’ya yönelecek olan göktaşı, 13 Nisan 2036’da Dünya’ya çarpacak. Ancak bu olasılık 250 binde bir. Kısaca Apophis’in Dünya’yı yok etme ihtimali 1999 RQ36’dan çok daha düşük.

İspanya’nın Valladolid Üniversitesi akademisyenleri, yeni tehdit üzerinde yaptıkları hesaplamalarda büyük bir şok yaşadı. Çünkü 1999 RQ36’nın 2182’de Dünya’ya çarpma ihtimali beklenenden çok daha yüksek çıktı. Gökbilimci Maria Eugenia Sansaturio, asteroitin Dünya’ya çarpma olasılığının 1000’de 0.00092, 2182’de çarpma olasılığının ise 0.00054 olduğunu belirtti.

Bugün Güneş’in gerisinde Dünya’ya doğru seyretmekte olan asteroit, 2011’in baharında Dünya’dan gözlenebilecek.





Yarkovski etkisi

Bilim insanları 1999 RQ36’nın bugün ve 2200 yılı arasında Dünya’ya çarpma olasılığını değerlendirirken iki farklı hesaplama kullandı. Sonuçlara göre, asteroitin 2060 yılına kadar Dünya’ya çarpması düşük bir ihtimal. Ancak asteroit 2080 yılında tekrar Dünya’ya doğru yol almaya başlayacak.

Bu da, asteroitin 2162 ile 2182 yılları arasında Dünya’ya çarpacağı anlamına geliyor. İzledikleri yörünge gereği Dünya’ya çarpma ve zarar verme olasılığı bulunan 1999 RQ36 gibi gök cisimleri Tehlikeli Olabilecek Cisim sınıfına giriyor.

Bilim insanları bugüne kadar asteroit üzerinde yaptıkları 290 farklı gözlem ve 13 radar ölçümüne rağmen 1999 RQ36’nın izlediği yol hakkında kesin bilgiye sahip olamıyorlar. Nedeni ise Yarkovski etkisi.

2003 yılında bir Rus mühendisin keşfettiği etki şu anlama geliyor: Asteroitler uzayda ilerledikleri süre içinde Güneş’ten emdikleri enerjiyi ısı olarak geri yansıtıyor. Bu da asteroitin yörüngesinde değişikliğe neden olabiliyor.

1999 RQ36 asteroiti hakkındaki çalışma Icarus dergisinde yayımlanandı. Sansaturio, yön değiştirme ihtimali bulunan asteroitin durdurulması için en az 100 yıllık bir çalışma gerektiğini vurguladı. Sansaturio, asteroiti durdurmak için kullanılabilecek nükleer patlama, dev aynalarla güneş ışınlarını yansıtarak gök cismini yolundan saptırma veya gök cismiyle bir uzay aracının çarpışması gibi projelere yetecek teknolojinin henüz var olmadığını belirtti.

ABD’deki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı’nda görev yapan fizikçi David Dearborn ise, büyük asteroitlerin durdurulması için nükleer patlamaların iyi bir tercih olmadığını düşünüyor. Dearborn’a göre, Dünya’ya yakın mesafede bulunan bir asteroiti nükleer patlama ile parçalara ayırmak pek mantıklı bir çözüm olmayabilir.