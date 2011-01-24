-DÜNÜRLERİYLE DÜĞÜNDEN ÖNCE TANIŞMAYACAK LONDRA (A.A) - 23.01.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Prens William'ın 29 Nisan'da evleneceği Kate Middleton'ın ailesiyle düğünden önce tanışmayacak. İngiliz basınının Kraliyet ailesi kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, düğünün evsahipliğini Kraliçe yapacak olmasına karşın, Kraliçenin Kate Middleton'ın anne ve babasıyla düğün günü ilk kez bir araya geleceği bildirildi. Basın, Kraliyet sözcüsünün konuya ilişkin, ''Bu, onları hiçe saymak anlamına gelmiyor. Sadece Kraliçe, Kate Middleton'ın ebeveynleriyle düğünden önce tanışmayı gerekli görmedi. Şu anda önceden tanışma gibi bir planı yok ancak olursa, bu özel bir tanışma olur'' sözlerine yer verdi. Kate Middleton'ın babası Michael, eski bir havayolu yetkilisi ve harekat memuru, annesi Carole ise eski bir havayolu hostesi. Üniversitede tanışan ve 8 yıldır beraber olan Prens William (28) ile Kate Middleton (28) 29 Nisan'da, Westminster Abbey Katedralinde evlenecek. Çift ekim ayında Kenya'ya yaptıkları bir seyahatte nişanlanmışlardı.