Dündar'a Alman araştırmacı gazetecilerden ödül



Almanya'nın Hamburg kentinde, farklı alanlardan 700 araştırmacı-gazetecinin bulunduğu Netzwerk Recherche'nin deniz feneri anlamındaki Leuchtturm Ödülü'ne bu yıl Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi yazı işleri layık görüldü.

Gazeteciler derneği, Hamburg'da yıllık kongresinde yaptığı açıklamada Can Dündar'ı gazetesi için yaptığı cesur araştırmalar ve basın özgürlüğü için yürüttüğü mücadeleden dolayı ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Netzwerk Recherche'nin Başkanı Julia Stein, Dündar ve Cumhuriyet gazetesindeki ekibinin cesur ve dirençli duruşunun en büyük övgü ve desteği hak ettiğini ifade etti. Stein, 'Tüm siyasi baskılara karşın, kendisinin korkutulmasına izin vermiyor ve hapse girmekten korkmuyor. Can Dündar en ağır şartlar altında basın özgürlüğü için mücadele ediyor' şeklinde konuştu.

Can Dündar'ın ödülü bizzat almak istediği ve devlet baskına karşı gördüğü destekten dolayı teşekkürlerini ilettiği açıklandı. Dündar’ın, ödülün Türk hükümetine bir mesaj olduğunu belirttiği ifade edildi.

Ödül töreni 8 Temmuz'da düzenlenecek. Törende onur konuşmasını ise AP Başkanı Martin Schulz yapacak.

Can Dündar kısa süre önce de ödül töreni 7 Ekim'de düzenlenecek Almanya’nın saygın basın özgürlüğü ödüllerinden Sparkasse Leipzig Medya Vakfı’nın, Medya Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği 2016 Ödülü'ne layık görülmüştü.