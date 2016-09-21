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Deutsche Welle

Dündar Yeşiller Meclis toplantısına katıldı

Gazeteci Can Dündar Alman Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup toplantısına konuk olarak katıldı. Dündar yaptığı konuşmada, Türkiye'de basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları eleştirdi.

21 Eylül 2016 01:24


Gazeteci Can Dündar, Berlin'de Yeşiller Partisi'nin salı günü düzenlenen Federal Meclis Grup toplantısına konuk olarak katıldı. Dündar, Türkiye'deki basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları eleştirdiği bir konuşma yaptı ve Yeşiller Partisi'ne verdikleri destek ve sundukları dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Yeşiller Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Anton Hofreiter de, insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri ışığında Başbakan Merkel'e Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı daha fazla sessiz kalmama çağrısı yaptı.

Yeşiller Federal Meclis Grubu'nun diğer Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da "Mülteci anlaşması yüzünden Erdoğan'a karşı görüşümüzü değiştiremeyiz" şeklinde konuştu.

Can Dündar kısa süre önce 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzalayan akademisyen Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ile birlikte Avrupa Parlamentosu'nun düşünce özgürlüğü alanında verdiği Saharov Ödülü'ne de aday gösterilmişti.

Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün "devletin gizli belgelerini yayınlamaktan" ceza aldıkları "Mit tırları" davasından ayrılan ve "terör örgütüne üye olmaksızın, terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla açılan dava ise çarşamba günü 09.30'da görülmeye başlanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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