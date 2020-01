"Dündar ve Gül'ün yurt dışı yasağı kaldırıldı, uluslararası alanda kendilerini daha iyi ifade edebilecekler"

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, yargılandıkları MİT TIR’ları davasında karar açıklandı. 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Can Dündar ve 5 yıl hapis cezası alan Erdem Gül'ün MİT TIR'ları davasını takip eden Efkan Bolaç, mahkemenin kararını yorumladı. Avukat Efkan Bolaç karara ilişkin, "İnfaz rejimine baktığınızda 3’te 2 olarak yatırılacak. Yattıkları süre mahsup edilecek. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Yargıtay temyiz sürecinde onama kararı verirse, söz konusu infaza başlanmış olacak. Yargıtay umarım doğru bir karar verir. Tutuksuz olarak devam edecekler. Kendilerini ifade edebilecekler, uluslararası alanda kendilerini ifade edebilecekler" dedi.

Efkan Bolaç'ın açıklamaları şöyle:

"İnfaz rejimine baktığınızda 3’te 2 olarak yatırılacak. Yattıkları süre mahsup edilecek. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Yargıtay temyiz sürecinde onama kararı verirse, söz konusu infaza başlanmış olacak.

"Bunun dışında FETÖ terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeden dolayı davayı ayırdılar. Bu konuda ortada verilmiş bir karar yok.

"Ayrı bir esas numarası verilecek. Casuslukla ilgili olarak yerinde değildir dedi, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri elde etme konusunda bir karar verdi. Can Dündar için alt sınırdan uzaklaşarak 7 yıl verdi. Erdem Gül’le ilgili olarak 5 yıl hapis cezası verdi."

Mahkeme nasıl sonuçlandı?

Can Dündar'a devletin gizli bilgilerini temin etme ve açıklamadan Can Dündar'a 7, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası verildi. Can Dündar'ın cezası 5 yıl 10 aya, Erdem Gül'ün cezası 5 yıla indirildi. Her iki gazeteci de darbeye teşebbüs suçlamasından beraat etti. Temyize gidecek dava için mahkeme tutuksuz yargılamanın devamına karar verdi. Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki yurt dışı yasağına çıkış yasağı kaldırıldı. 'FETÖ/PDY’ye yardım etme' iddiası için dosyanın ayrılmasına hükmedildi.