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Dünya

Dündar ve Gül tutuklanmasına Fransa’dan tepki: Serbest bırakın

Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mektup gönderdi

11 Aralık 2015 10:31

Can Dündar ve Erdem Gül’ün MİT TIR’ları ile ilgili yaptığı haber yüzünden tutuklanmasına Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries’ten tepki geldi. Ries, 2 Aralık’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na gönderdiği mektupta Dündar ve Gül’ün serbest bırakılması çağrısında bulundu. 

Cumhuriyet’in haberine göre Ries, Strasbourg’un Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları başkenti olduğunu ifade ederek “Bu bize Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ödülünü alanların tamamını sarsılmaz şekilde destekleme sorumluluğu veriyor” dedi. Roland Ries, Cumhuriyet’in iki gazetecisinin hızla serbest bırakılmasını talep eden Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün bu talebini açık şekilde desteklediğini söyledi. Bunun Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden Türkiye’yi de onore edeceğini ekledi.

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