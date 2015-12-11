Cezaevindeki Dündar ve Gül’e mektup yazan hâkim Murat Aydın: Amaç ibreti âlemdir

Karşıyaka Adliyesi’nden Hâkim Murat Aydın, MİT TIR’larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e gönderdiği mektubun ardından, “Amaç ibreti âlemdir” dedi. Hakim sürgün edildiğinde, onun için sorun olmadığını söyleyen Aydın, “Bu kalanlara gözdağıdır, toplum için tehdit olan budur” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Aydın, Dündar ve Gül’e mektup göndermesinin “cesur” bir hareket olarak görüldüğünü belirterek, “Ben cesur bir hâkim değilim. Mesleğiyle ve ülkesiyle ilgili kaygı duyan bir adamım. Cesur değilim, sadece kaygılıyım ve doğrusunu söylemek gerekirse korkuyorum” dedi.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına sevinenlerin dahi kararı hukuki bulmadığını ifade eden Aydın, hiçbir soruşturma başlamamışken bir “demecin” arkasından tutuklama kararının verildiğine dikkat çekti.

7. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı ve Yarsav Başkan Yardımcısı Hâkim Murat Aydın, Dündar ve Gül’e verilen tutuklama kararının “gözdağı” amacı taşıdığını kaydederek, “Tutuklamayı haklı bulanlar bile bu kararın hukuki olduğunu söyleyemiyorlar. Şu anda kararlar hukuki mi siyasi mi onu tartışıyoruz. Bu ‘yargının yok olması’ demektir. Bu durum son 10 yıldır böyle. Ergenekon davasıyla bu iyice arttı. Bu karar, Can Dündar’a mesaj değildir. O, bunu göze almıştır. Amaç ibreti âlemdir. Bir hâkimi sürerseniz, o adam için sorun değildir. Bu kalanlara göz dağıdır. Toplum için tehdit olan budur” diye konuştu.

Aydın, toplumun hâkim ve savcılardan “kahramanlık” beklediğini ancak bu durumun sıkıntılı olduğunu da vurgulayarak, “Biz insanları yanımızda görmüyoruz. Adına karar verdiğimiz milletin bize sahip çıkması gerekir. Biz yapayanlız durumdayız. Bu kadar hâkim savcı tayin edildi, sürüldü, öldürüldü, tutuklandı. Kamuoyu bizim yanımızda olmadı. İki arkadaşımız doğuda şehit edildi. Bugün 7 meslektaşımız tutuklu. 100 meslektaşımız açıkta. Yüzlerce meslektaşımız soruşturma geçiriyor” diye konuştu.