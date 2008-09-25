Dündar: Üslup kayması olmaz diye umuyorum

Türkiye düelloya kilitlendi



AKP’li Dengir Fırat ile CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Meclis’te kameralar önünde yapacağı tartışmayı yönetecek olan gazeteci Uğur Dündar “Siyasi etiğin sınırlarının zorlanmayacağına inanıyorum” dedi.NTV’nin Haber Merkezi programında Oğuz Haksever’in sorularını yanıtlayan Uğur Dündar, canlı yayındaki oturumun iddialarla sınırlı kalacağını belirterek “Yadırgadığımız o üslubun bu kez yaşanmayacağını düşünüyorum” dedi.Uğur Dündar şöyle konuştu:Oğuz Haksever: Sizce zor olacak mı bu oturum?Uğur Dündar: Bence zor olmayacak. Ben dürüst ve adil olacağım konusunda herhalde bunca yıldır tüm kamuoyuna, siyasetçilere gereken güveni vermiş olmalıyım ki her iki siyasetçide benim adım gündeme geldiğinde tereddütsüz kabul ettiler. Dolayısıyla bu son günlerde, özellikle hepimizin yadırgadığı tartışma üslubunun ben son bulması için -az önce sizde noktalı üslup dediniz- bu üsluba bir nokta konması için, bu açık oturumun fevkalade yararlı olacağına inanıyorum.Oğuz Haksever: Bir ön görüşme planlıyor musunuz?Uğur Dündar: Hayır. Daha doğrusu kendilerinden böyle bir talep gelmedi. Ben sadece dün ana haber bültenimizden canlı yayında bir kez daha teyitlerini aldım. Her ikisi de yarın saat 14.30’da Meclis’te olacaklarını ve benim bu açıkoturumu yönetmemi istediklerini bir kez daha teyit ettiler. Benim için mesele orada bitmiştir. Zaten tartışma konusu iddialar sayılı. Bizim açık oturumumuzda bununla sınırlı kalacak.Oğuz Haksever: Ama bir üslup kayması olursa müdahale etmeniz gerekecek mi?Uğur Dündar: Ben olmayacağını tahmin ediyorum siyasi etiğin sınırlarının zorlanmayacağını ve daha önceki tartışmalara egemen olan ve hepimizin yadırgadığı o üslubun benimsenmeyeceğine inanıyorum.Oğuz Haksever: Elbette meslekteki kıdeminizden ötürü ara konumuzu da size sormakta yarar görüyoruz. Siz üslubun düzelmesi açısından yararlı olacağını düşünüyorsunuz ama bu tür çok yaygın ‘hemen illa TV’de konuşalım’ sözleri, dürtüsü gerçekleri arama olan gazeteciliğe de pek yararlı olması gerek.Uğur Dündar: Ben aslında tartışmaların açıkoturumların siyasi kültürün bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Daha doğrusu siyasi alışkanlığın ve gereğin bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Gelişmiş çağdaş demokratik toplumlarda ülke sorunları o dönemde ülkenin yönetiminde bulunan ya da parlamentoda temsil kabiliyeti bulunan tüm siyasi partilerin liderlerinin ya da temsilcilerinin katılımıyla belirli periyotlar halinde gerçekleşir. Geçmişte bu da bizim ülkemizde yaşanmıştı bu alışkanlık vardı. Özellikle TRT’nin -siz çok iyi bilirsiniz- tek kanallı yıllarında açıkoturum diye programlar bile vardı. Ama maalesef daha sonra ülkeye egemen olan kamplaşma ve kutuplaşma gerginlik iktidarla muhalefetin bir araya gelebilecekleri bu açıkoturumların devamına imkan kılmadı. Hatta aralar giderek açıldı. Ben dilerim yarınki oturum böyle bir başlangıcı da sağlar.