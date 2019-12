Dündar: Atatürk'ün değil, kameramanımın sesi

T24 - Ünlü sinema sanatçısı Tarık Akan, Atatürk’ün “Çalın Davulları” adlı Selanik türküsünü seslendirdiği plağın dijital bir kaydının elinde olduğunu iddia etti.



İşte o türkü



Ancak, Gazeteci Can Dündar, “O türküyü ben ‘Yükselen Bir Deniz’ belgeselinde kullandım. Söyleyen de kameramanım Murat Özcan’dır” diyerek konuya açıklık getirdi.



Atatürk’ün ses kaydı dijital ortamda temizlendikten sonra daha kalın ve tok bir ses tonunun olduğunun anlaşılmasının ardından bir plak kaydının da bulunduğu iddia edildi. İddianın sahibi ise ünlü aktör Tarık Akan’dı. CNN Türk’te Mehmet Yaşin’in sunduğu “Bayram Lezzetleri” programına konuk olan Akan elinde Atatürk’ün kendi sesiyle okuduğu bir türkü kaydının bulunduğunu söyledi. Ardından Atatürk’ün sesi olduğu iddia edilen “Çalın Davulları” (Selanik Türküsü) adlı türküyü dinletti. Akan yayında “Bir Alman, Atatürk’e bir ses kayıt cihazı getiriyor. Plağa kaydediyor. Mustafa Kemal de bunu çok seviyor, akşamları plağa şarkı söylüyor, sonra kırıyor, dinliyor, kırıyor. Plaklardan bir tanesi birinin eline geçiyor. Bendeki plak da işte o plak” dedi.

Laboratuvarda incelenmeli.



İddia sonrası bir tartışma başladı. NTV Tarih Yayın Danışmanı, tarihçi Derya Tulga, sesin Atatürk’e ait olup olmadığının anlaşılması için plağın incelenmesi gerektiğini söyledi. Tulga şöyle konuştu: “Atatürk’ün kendi sesiyle plak doldurduğu ve bunları yakın arkadaşlarına hediye ettiği biliniyor ama bir odada plak kaydedip, bunları beğenmeyip kırdığı gibi bir bilgi yok. Kaydın gerçek olup olmadığını anlamak için laboratuvarda karşılaştırılması gerekir.”



Çılgın Türkler’in yazarı Turgut Özakman ve Ata’nın yakın arkadaşı Kılıç Ali’nin oğlu gazeteci Altemur Kılıç, konuya şüpheli yaklaştı.





Kameramanımın sesi



Gazeteci Can Dündar tartışmaya nokta koydu. “Sarı Zeybek” ve “Yükselen Bir Deniz” adlı belgesellerle “Mustafa” filminin yapımcısı Can Dündar “Türkü’deki ses kameramanım Murat Özcan’a ait” dedi. Dün akşam NTV haberlerine bağlanan Can Dündar, türküyü “Yükselen bir deniz” isimli belgeselinde kullandığını söyleyerek, “Birkaç ünlü türkücüye seslendirdik ama verimli olmadı. Kameramanımız Murat Özcan gayet duygulu okudu. Hatta ‘Mustafa’ filminde de vardı. 1 milyonu aşkın kişi izledi” diye konuştu.



Bunun üzerine NTV’ye bağlanan Tarık Akan ise şunları söyledi: “Özür dilerim, şöyle bir yanlış var. Müthiş duygulu bir türkü. Atatürk’ün sesine benziyor. Araştırılsın diyorum. Oradaki konuşmamda da ‘Atatürk’ün sesi olabilir’ diyorum.”





Oyuncak gibi oynar sonra sesini kaydederdi



Türkiye Üçlemesi kitaplarıyla, milli mücadele ve Atatürk dönemine ışık tutan Turgut Özakman, Atatürk’e yurtdışından ses kaydeden bir cihaz hediye edildiğini ve Atatürk’ün de kendi sesini kaydettiğini doğruladı. “Bu aleti çok sevmiş, uzun zaman oyuncak gibi oynamış” diyen Özakman, Atatürk’ün hem arkadaşlarıyla sohbetlerini hem de zaman zaman söylediği türküleri bu cihaz aracılığıyla kaydettiğini belirtti. Atatürk’ün bu kayıtları daha sonra imha ettirdiğini belirten Özakman, ancak bir kaydı Kılıç Ali’ye hediye ettiğini söyledi. Özakman, bu kaydın Kılıç Ali’nin oğlu Altemur Kılıç’ta bulunduğunu belirterek, kendisinin de bu kaydı dinlediğini ifade etti. Özakman, o kayıtta Atatürk’ün bir konuşmasının yer aldığını anlattı.





Atatürk’ün sesi değil gibi geliyor



Atatürk’ün yakın arkadaşı Kılıç Ali’nin oğlu Altemur Kılıç ise Tarık Akan’ın ortaya çıkardığı kayıttaki sesin Atatürk’e benzemediğini söyledi. Kılıç şöyle devam etti: “Bunun doğru olduğunu zannetmiyorum. Atatürk’ün sesine benzemiyor. Hatırladığım kadar, 10 yaşındaydım son gördüğüm zaman Atatürk’ü, onun sesi değil gibi geliyor. Tarık Akan’a da haksızlık etmek istemem. Tarık Akan dürüst bir adamdır. Onu yalanlamak istemem.”



Atatürk ses kayıtlarıyla ilgili anılarını da aktaran Kılıç, Celal Bayar’ın başbakanlığı sırasında “Sahibinin Sesi Plakları”nın sahibi Jak Grünberg’in Türkiye’ye getirdiği yeni bir ses kayıt cihazını Çankaya Köşkü’ne götürdüğünü söyledi. Atatürk’ün Celal Bayar’ı metheden bir konuşma yaptığını belirten Kılıç, bu kaydın da Atatürk tarafından babası Kılıç Ali’ye hediye edildiğini ifade etti. Kılıç, tahta bir muhafaza içinde plağı sakladığını, ancak şu anda bulamadığını kaydetti.





Aynısı bende de var



Tarih araştırmacısı, gazeteci-yazar Murat Bardakçı, ünlü sinema sanatçısı Tarık Akan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Selanik Türküsü”nü söylediğini iddia ettiği plakla ilgili, “Aynı plak bende de var. Daha önce Reha Muhtar kendi programında izleyenlerle paylaşmıştı bunu. Bu plağın yeni bir şey gibi sunulması çok ilginç” dedi.





Selanik türküsü

Çalın davulları çaydan aşağı

Mezarımı kazın belden aşağı

Suyunu da dökün boydan aşağı

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

Selanik Selanik viran olası

Taşını toprağını seller alası

Sen de benim gibi yarsız kalası

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

Selanik içinde selam okunur

Selamın sedası cana dokunur

Gelin olanlara kına yakılır

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver