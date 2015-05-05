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Zap Suyu'na uçan araçtaki 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Hakkari- Çukurca Karayolunun 15. kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz çeşmesi yakınlarında bulundu

05 Mayıs 2015 13:08

Hakkari- Çukurca Karayolunun 15’nci kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz çeşmesi yakınlarında Zap suyuna dün uçan kamyonet ve içerisindeki 5 kişinin cesedine bugün sabah saatlerinde ulaşıldı.

Dün akşam havanın kararmasıyla son bulan arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Hakkari ve Van'dan gelen il afet ve acil durum müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, pikap, kazanın yaşandığı yerin yaklaşık 150 metre ilerisinde Zap Suyu'nda bulundu.
      
DHA'nın haberine göre, vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta, sürücü Mecit Erçağ ile Hamit Aras, Kerim Duman, Ali ve eşi Fevziye Dayan'ın cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler, olay yerinde bekletilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
      
Taşbaşı köyünden kent merkezine taziye ziyaretine gidenleri taşıyan Mecit Erçağ yönetimindeki pikap, dün Hakkari-Çukurca karayolunun 15. kilometresindeki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında Zap Suyu'na yuvarlanmıştı.

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