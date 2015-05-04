Cenazeye giden araç Zap suyuna uçtu: 6 kişi kayıp

Hakkari-Çukurca karayolunda bir cenazeye giden ve içinde 6 kişinin bulunduğu aracın Zap suyuna uçması sonucu suya kapılan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Cihan’da yer alan habere göre, kaza sabah saat 07.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunun 30. kilometresinde Valilik çeşmesi yakınlarındaki Kunebız mevkinde meydana geldi. Taşbaşı köyünden Hakkari'ye bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan ve içinde bir kadın, 4 erkek ve bir kız çocuğu olmak üzere 6 kişinin içinde bulunduğu plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen pikap havanın yağışlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Zap suyuna uçtu.

Araç içerisinde bulunan 6 kişinin isimleri şöyle: Mecit Erçak(65), Hamit Duman(50), Abdulkerim Duman(65), Ali Dayan(30), Feyziya Dayan(30) ile ismi öğrenilemeyen 11 yaşında bir kız çocuğu.