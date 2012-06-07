Dün Villarreal'le anlaşan Preciado hayatını kaybetti

İspanyol Teknik Direktör Manuel Preciado, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Dün Villarreal ile anlaştığı duyurulan Preciado, yarın basına tanıtılacaktı.

İspanya'nın 2. ve 3. lig takımlarında 1978-1992 yıllarında futbol oynayan ve 1995 yılında teknik direktörlüğe başlayan 54 yaşındaki Manuel Preciado, Racing Santander, Levante, Murcia ve 2006-2012 yılları arasında da Sporting Gijon takımlarını çalıştırdı.

Bu sezon 2. lige düşen Villarreal ile anlaştığı dün açıklanan Preciado, Cuma günü basına tanıtılacaktı.

Preciado'nun ölüm haberi ilk olarak Sporting Gijon kulübünün internet sitesinden duyuruldu.

Preciado, İspanyol spor kamuoyunda özellikle dürüstlüğü ve açık sözlülüğüyle biliniyordu.