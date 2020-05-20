Serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu tutuklandı

‘İsimsizler Hareketi’ adı altında platform kurduğu yönünde haberlerle hedef haline gelen ve serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına Taylan Kulaçoğlu tutuklandı.

Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan, Kulaçoğlu'nun SEGBİS yoluyla sorgulandıktan sonra tutuklandığını açıkladı. Salgın sırasında sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilene yapılan tutuklamaya tepki gösteren Doğan, "Müvekkilimiz Taylan Kulaçoğlu Ayvalık Adliyesi’nde Segbis yoluyla Balıkesir Sulh Ceza Hakimliği’nce aynı sorularla sorgulandıktan sonra tutuklanmıştır. Salgın koşullarında sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir insanı tutuklamak ölüme göndermektir! #TaylanKulaçoğluYalnızDeğildir" ifadelerini kullandı.

17 Mayıs'ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, dün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tahliye edilmişlerdi. Taylan Kulaçoğlu, savcılığın karara itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı.

Avukat Tamer Doğan, Kulaçoğlu'nun tekrar gözaltına alındığını "Şu anda müvekkilimiz Taylan Kulaçoğlu evinden tekrar gözaltına alınıyor. Savcının itirazı üzerine yakalama kararı ile kaçmamış olan, kendi evinde kalan, kaçma şüphesi olmayan bir vatandaş gözaltına alınıyor. #TaylanKulaçoğluYalnızDeğildir" sözleriyle duyurmuştu..

Taylan Kulaçoğlu da Twitterdan yaptığı paylaşımda kaçma şüphesi olmamasına rağmen tekrar gözaltına alınıyor olmasına tepki göstermişti.. Kulaçoğlu, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum !" demişti.