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Dün tahliye edilen iş adamı bugün tutuklandı

Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine bugün tutuklandı

05 Ocak 2018 20:44

Gaziantep'te dün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi koşuluyla tahliye edilen, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Gaziantep'te yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, dün 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi koşuluyla tahliye edilmişti. 

Savcılığın itirazını değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi 'FETÖ'nün para kasası olduğu iddia edilen iş adamı Cahit Nakıboğlu,  10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün tutuklandı.

Nakıboğlu, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, 40 çeşit ilaç kullandığını ve 2 kez kalp ameliyatı olduğunu söyledi. Ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ifade eden Nakıboğlu, "Kendi kendime bakacak durumda değilim. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Avukatının savunması sırasında fenalaşan Nakıboğlu, 112 Acil Servis ekibince polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

9. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü yönetme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu'nun aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında dava açılmıştı.

 

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