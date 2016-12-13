Dün serbest bırakılan Artuklu Belediye Başkanı bugün yeniden gözaltında!

Mardin'de gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece serbest kalan Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Emin Irmak, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve dün mahkemeye çıkarılan Irmak'ın serbest bırakılmasına itiraz edildi. Bunun üzerine, Irmak, güvenlik güçlerince Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde tekrar gözaltına alındı.

Dün mahkemeye çıkarılan aralarında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Enver Ete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan, daire başkanı, 2 belediye çalışanı ile DBP'li parti ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmış, Artuklu Belediye Başkanı Irmak ile Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Birtek, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı. Savcılıktaki işlemlerin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hüseyin Falay da serbest bırakılmıştı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Kasım'da Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu İlçesi Belediyesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne intikal eden ihbarlar üzerine "terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatılmış, eş zamanlı operasyonda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.