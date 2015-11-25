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Dünya
Deutsche Welle

Dün Obama, bugün Merkel, yarın Putin

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın terörle mücadelede ittifak arayışları sürüyor. Dün Obama ile görüşen Hollande bugün Merkel, yarın da Putin ile bir araya gelecek.

25 Kasım 2015 12:14


130 kişinin hayatına mal olan Paris saldırılarının ardından IŞİD'le mücadeleyi sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, diğer ülkelerden destek bulabilmek için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı.

Dün Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Hollande, ABD'den IŞİD'le mücadelede 'tam bir dayanışma' sözü aldı. Obama, ABD'nin Fransa'nın yanında olduğunu söyledi. Hollande ise iki ülkenin Suriye ve Irak'ta cihatçılara yönelik hava saldırılarının kapsamının genişletilmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti. Fransa'nın Suriye'ye kara operasyonu düzenlemeyi düşünmediğini ifade eden Hollande, teröristlerin Avrupa'ya girişinin engellenmesi için Türkiye - Suriye sınırının da kapatılmasını istedi.

Putin görüşmesi

Bugün Paris'te Almanya Başbakanı Merkel'i ağırlayacak olan Hollande, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Obama, Rusya'yı 'yapıcı bir rol' oynamaya ve hava saldırılarında cihatçılara konsantre olmaya çağırdı. ABD Başkanı, Moksova'nın işbirliğinin 'Suriye'deki iç savaşı sonlandırmaya ve dikkatlerin IŞİD'e yoğunlaştırılmasına' büyük faydası olacağını ifade etti. "Hiç kimseyi dışlamak istemiyoruz" diyen Fransa cumhurbaşkanı Hollande da "Siyasi bir çözüm bulmak ve bunu uygulamak isteyen bütün ülkeleri bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

Hollande'ın pazar günü de BM İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Paris'e gelecek olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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