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Yaşam

Dün gece İstanbul

Cumhuriyet’in 85. kuruluş yıldönümü, İstanbul’da ses, ışık ve havai fişek gösterileriyle, halkın yoğun katılımı eşliğinde kutlandı.

30 Ekim 2008 02:00

Cumhuriyet’in 85. kuruluş yıldönümü, İstanbul’da ses, ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Boğaz Köprüsü ile Kız Kulesi arasında 16 ayrı noktadan 15 dakikalık müzikli havai fişek gösterisi yapıldı. Boğaz üzerinde yaklaşık 250 metreye yükselen havai fişek gösterisi, kutlamalara apayrı bir renk kattı.

Bu gösteride, kuyruklu yıldız, renk şelalesi, çoklu atış ve şamandıradan oluşan 48 bin atış yapıldı. Muhteşem gösteri için 40 tondan fazla ekipman kullanıldı. Boğaziçi Köprüsü üzerinde yer alan 42 ateşleme sistemi ile de, 800 metre uzunluğunda ateş şelalesi oluşturuldu. Saat 19.00’dan itibaren Taksim Meydanı, Bakırköy ve Caddebostan sahilinde de kutlamalar yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm bu organizasyonlar için 2 milyon 400 bin YTL harcadı.

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