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Yaşam

Dün gece bir kişi Boğaz Köprüsü'nden atlayarak intihar etti

10 Nisan 2010 13:11

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, denize atlayarak intihar etti.
     
Taksim'den bindiği taksinin şoförüne Kadıköy'e gitmek istediğini söyleyen Mahmut E. (22), Boğaziçi Köprüsü'nde trafik sıkışıklığından faydalanarak araçtan indi. Mahmut E, korkulukları aşarak denize atladı.
     
Ortaköy'de devriye görevi yapan polis ekibi tarafından fark edilerek denizden çıkarılan Mahmut E'nin, hayatını kaybettiği anlaşıldı.
     
Mahmut E'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Şişli Etfal Hastanesi morguna kaldırıldı.
     
Taksi sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine götürüldü.

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