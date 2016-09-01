Dün ‘FETÖ’den tutuklandı, bugün cezaevinde ölü bulundu!

İzmir'de darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında emekli emniyet mensubu ve infaz koruma memurlarının bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Dün tutuklanarak İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen infaz koruma memuru cezaevinde ölü bulundu.

CNN Türk’ün haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri biten 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edilen 2 emekli emniyet mensubu, 2 infaz koruma memuru ve 1 kişi "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" adlı şifreli program aracılığıyla iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp, talimat aldıkları öne sürüldü.

Cezaevinde ölü bulundu

Öte yandan, dün tutuklanarak İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen infaz koruma memuru Ömer Ç'nin cezaevinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ömer Ç'nin ölüm nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.