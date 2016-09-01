T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Dün ‘FETÖ’den tutuklandı, bugün cezaevinde ölü bulundu!

Ömer Ç'nin ölüm nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı

01 Eylül 2016 18:29

İzmir'de darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında emekli emniyet mensubu ve infaz koruma memurlarının bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Dün tutuklanarak İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen infaz koruma memuru cezaevinde ölü bulundu.

CNN Türk’ün haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri biten 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edilen 2 emekli emniyet mensubu, 2 infaz koruma memuru ve 1 kişi "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" adlı şifreli program aracılığıyla iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp, talimat aldıkları öne sürüldü.

 

Cezaevinde ölü bulundu

 

Öte yandan, dün tutuklanarak İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen infaz koruma memuru Ömer Ç'nin cezaevinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ömer Ç'nin ölüm nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

darbefetöcezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24